La selección femenina gana a Japón y se asegura su mejor resultado en un Mundial de BSR

Archivo - Beatriz Zudaire lanza a canasta durante un partido de la selección española - BR ESPAÑA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas hizo historia este jueves al imponerse por 67-46 a Japón y ganarse el derecho a pelear por la quinta plaza en el Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa, asegurándose ya el mejor resultado de siempre en este campeonato.

El combinado que entrena Víctor Ramos sigue creciendo a nivel competitivo y rompió un nuevo techo. Hace cuatro años fue octava, pero esta vez ha sido capaz de superar ese gran resultado y ahora será quinta o sexta del mundo, un logro más para un equipo que no deja de mejorar su nivel poco a poco.

Pese a no tener demasiado descanso tras un siempre duro partido ante los Países Bajos, actual campeona de todo y que derrotó a España con autoridad en los cuartos de final este miércoles, la selección femenina supo rehacerse para ganar con mucha solvencia a Japón, a la que atenazó a nivel defensivo, sobre todo tras una gran primera parte.

El actual bronce europeo, liderada una vez más por Beatriz Zudaire (15 puntos, 15 asistencias y 8 rebotes) y con otras tres jugadoras Vicky Alonso, Isabel López y Sara Revuelta aportando dobles dígitos en anotación, dominó desde el principio a las asiáticas gracias a los puntos de Alonso y López para poner un prometedor 22-10 al final del primer cuarto.

Japón amagó con reaccionar y se puso a seis tras un buen inicio de segundo cuarto (28-22), pero un triple de Zudaire lideró otro arreón de España, que se volvió a escapar en el marcador y que llegó al descanso muy por delante (42-24).

Tras el paso por los vestuarios, la selección de Víctor Ramos mantuvo el nivel y volvió a golpear cuando su rival intentaba bajar de la decena de puntos para llegar a los últimos diez minutos con una renta suficiente (56-39) para vivir un último cuarto tranquilo. China, a la que ya ganó de forma histórica en la fase de grupos, será el rival por la quinta plaza.