La selección femenina planta cara antes de caer ante Países Bajos en las semifinales del Europeo de BSR

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas tendrá que pelear por la medalla de bronce en el Campeonato de Europa que se está disputando en Sarajevo después de perder este miércoles en las semifinales por 49-79 ante los Países Bajos, que no cerró el triunfo hasta el cuarto final.

El combinado que dirige Víctor Ramos tenía la difícil misión de sorprender a la actual campeona de todo, que ya en la primera fase se había impuesto con mucha autoridad por 44-75. La campeona paralímpica volvió a ganar con un amplio margen, pero esta vez se topó con más resistencia de un rival que no pudo aguantar el ritmo en los diez minutos finales.

Países Bajos, liderada por una gran Bo Kramer (29 puntos y 11 rebotes), no jugó esta vez tan cómoda como en el choque de hace unos días, roto ya desde el primer cuarto (6-24). Las españolas se afanaron en tener acierto y desde ahí aguantaron a su rival, que amenazó con romper definitivamente la semifinal en el segundo cuarto (15-30), pero entonces emergió la figura de Sara Revuelta, la mejor de su equipo con 12 puntos y 4 asistencias, para liderar un parcial de 6-0 antes de que otro pequeño arreón neerlandés mantuviese la distancias al descanso (28-41).

En la reanudación, el bronce europeo en las dos últimas ediciones quiso seguir dando guerra y logró bajar de la decena de diferencia, pero Países Bajos no aflojó. Aún así, España fue capaz de no perder el parcial (16-16) para llegar a los diez minutos finales con ilusión (44-57), pero ahí el actual campeón apretó un poco más y las de Víctor Ramos no pudieron replicar y ahora buscarán un tercer bronce consecutivo en una liguilla con Alemania y Francia.