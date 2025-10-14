La selección masculina pasa a cuartos invicta y la femenina cae ante Alemania en el Europeo de BSR

Archivo - La selección española de baloncesto en silla durante su partido ante Países Bajos en Paris 2024 - PAULINO ORIBE/CPE - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas tuvieron suerte dispar en sus respectivos duelos ante Alemania con los que cerraban la fase de grupos del Europeo que se está disputando en Sarajevo, con victoria para los de Abraham Carrión y derrota para las de Víctor Ramos.

El combinado masculino se hizo con el primer puesto del Grupo A tras tomarse la revancha de la dolorosa eliminación ante los alemanes en los cuartos de final de los Juegos Paralímpicos de París de 2024 al imponerse por un ajustado 61-65 y ahora se medirá en los cuartos de final a Países Bajos con el objetivo de entrar en la pelea por las medallas y asegurar el billete para el Mundial del año que viene.

España y Alemania podían presumir de ser los dos mejores ataques del grupo y por ello se esmeraron en defensa en un choque apretado que se decidió a favor de la actual subcampeona continental gracias a sus grandes últimos diez minutos finales.

El combinado español dominó hasta el descanso con mucha actividad atrás y cogió una ventaja cómoda de 27-39, pero Alemania replicó tras el descanso y recuperó la delantera en el electrónico tras un gran parcial de 21-6 (48-45). Sin embargo, el equipo de Abraham Carrión recuperó su fuerza en defensa y volvió a tomar la iniciativa en un tramo final de mucha tensión. Alemania se puso a uno (61-62) a falta de dos minutos, pero no anotó más y España saboreó una victoria liderado por uno de sus nuevas incorporaciones Eduardo Prieto, autor de 21 puntos y 6 rebotes.

Por su parte, en el otro duelo hispano-germano de la jornada, en el torneo femenino, el triunfo, también ajustado, fue para Alemania que se impuso por 57-46 para enviar a España al cuarto puesto y un cruce en las semifinales igualmente ante los Países Bajos.

El equipo de Víctor Ramos plantó cara prácticamente todo el encuentro al combinado germano. Al descanso, España caía por poco (27-24) y de cara a los últimos diez minutos todo estaba todavía por decidir, aunque las alemanas tenían el control del encuentro (43-37).

Las españolas fueron perdiendo fuelle y no pudieron evitar que su rival se fuese por encima de los diez, una distancia que le impidió pelear por la victoria. Isabel López, con 17 puntos y 9 rebotes, sobresalió en el equipo nacional.