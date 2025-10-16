La selección masculina bate con trabajo a Países Bajos y peleará por las medallas en el Europeo de BSR

Archivo - Ignacio Ortega durante el España-Estados Unidos de los Juegos Paralímpicos de París - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL/DAVID RAMÍREZ - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas peleará por las medallas en el Campeonato de Europa que se está disputando en Sarajevo después de derrotar este jueves en los cuartos de final por 63-55 a los Países Bajos.

El combinado que dirige Abraham Carrión continúa en la defensa de su plata continental de hace dos años y su pase a las semifinales trajo consigo además otro objetivo importante como el de lograr el billete par el Mundial del año que viene en Canadá.

Y para hacerlo la actual subcampeona europea tuvo que trabajar mucho ante un rival que le puso en complicaciones como ya hiciese en los pasados Juegos Paralímpicos de París del año pasado, pero que terminó claudicando en un último periodo donde España logró despegarse lo justo para controlar bien el partido.

Este cuarto de final fue muy igualado, con dos selecciones acertando más en defensa que en ataque, salvo Manu Lorenzo y Arie Twigt, máximos anotadores de sus respectivos equipos con 26 y 23 puntos, bien secundados por Ignacio 'Pincho' Ortega (14 y 11 rebotes) y Robin Poggenwisch (15 y 14).

Españoles y neerlandeses libraron una dura batalla, con alternancia continua en el electrónico y que no estaba decidida ni al descanso (27-26) ni de cara a los diez minutos finales (43-40). Ahí, los de Abraham Carrión fueron superiores y aprovecharon su mejor momento al inicio del último cuarto, saldado con un parcial de 8-0 que provocó un despegue (51-43).

Pero este quedó finalmente en amago porque Países Bajos reaccionó para colocarse al acecho (55-53) faltando algo más de dos minutos. Sin embargo, España jugó bien ese tramo final y sólo concedió dos puntos más para hacerse con el triunfo y el billete para la lucha por las medallas.

Por otro lado, la selección femenina se jugará con Alemania colgarse la medalla de bronce después de iniciar la inusual liguilla para decidir las posiciones tercera, cuarta y quinta, con victoria clara por 31-57 ante Francia.

El combinado que dirige Víctor Ramos ya había batido al francés en la primera fase por 62-24 y repitió claro dominio en este segundo enfrentamiento apoyado en un buen juego colectivo donde Vicky Alonso fue la máxima anotadora con 12 puntos. Este viernes, España intentará tomarse la revancha de la derrota del miércoles ante las alemanas (57-46) para repetir bronce por tercera edición consecutiva.