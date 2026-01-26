Scariolo: "Hezonja ha sido, con diferencia, el jugador con el que he sido más duro"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo ha comentado este lunes que será muy importante para lograr la victoria ante el Paris Basketball "atacar con mucho equilibrio" y conservar el balón, así como "controlar el rebote defensivo", ya que se enfrentan al equipo que mejor rebotea ofensivamente de la Euroliga, mientras que confesó que ha sido especialment duro con el alero croata Mario Hezonja y que la baja por lesión de Theo Maledon es una "pérdida grave".

"Debemos atacar con mucho equilibrio, mover bien el balón, perder pocos balones. Y por supuesto saber que en cualquier momento puede salir un tiro. Además son el mejor equipo a rebote ofensivo, por lo que todo el mundo tiene que encontrar un hombre para escudarlo. Controlar el rebote defensivo va a ser la clave número uno del partido", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga ante el Paris Basketball de la jornada 25.

Scariolo apuntó que se enfrentan a un equipo que juega de "una manera bastante especial". "Podemos encajar parciales muy altos, pero también los podemos devolver. La característica principal del rival es su ritmo, con diferencia el equipo que juega más posesiones, lo que llevará a un tanteo muy alto. Tenemos que centrarnos en que son el equipo que más anota los primeros 7 segundos de la posesión", analizó.

El técnico italiano expresó que deben estar preparados para "pasar los momentos malos". "Es importante llegar con opciones de ganar, entereza y solidez a los minutos finales para poder llevarnos el partido", añadió.

Sobre la importancia de la defensa, reconoció que no vamos "ricos de grandes defensores" y señaló que deben mejorar las prestaciones del partido de ida, en el que recibieron "14 tripes con un 44% de acierto". "Nos descuidamos y permitimos algunos triples sueltos a muchos jugadores que tenemos que conseguir limitar. Aquí estuvieron por delante tres cuartas partes del partido. Hicimos un buen trabajo contra Nadir Hifi, no tan bueno contra otros jugadores", subrayó.

El de Bescia halagó el paso adelante que ha dado Mario Hezonja en defensa. "Veo en él a un jugador total, capaz de poder ayudar al equipo en muchas facetas y no solo en la anotadora. Sabe que tiene que ayudar en defensa, pasar la pelota, rebotear y ahora está entrando un esta lógica, incluso divirtiéndose en ello", argumentó.

"He sido muy duro con él en muchos momentos. Es el jugador, con diferencia, que más lo he sido, pero porque creo que su techo no ha llegado todavía. Puede hacer muchas más cosas para el equipo que anotar. Ahora sus compañeros están más contentos, le devuelven ayudas defensivas y él mismo se siente un jugador a todo campo, no solo un especialista. Esperamos verlo con continuidad", consideró.

En cuanto a la lesión de Théo Maledon, confirmó que esperan que llegue "justito" a la Copa. "Es una pérdida grave. No queremos sobrecargar a Campazzo porque sería pan para hoy y hambre para mañana. Confiamos en Andrés Feliz, perdemos capacidad anotadora, pero por otro lado aligeramos un poco el puesto de 2 que está atascadísimo sistemáticamente en nuestro equipo", dijo.

Por último, sobre la decisión que el club debe hacer sobre si unirse a NBA Europa o quedarse en Euroliga, Scariolo apuntó que hay "muchos factores que entran en juego", los cuales desconoce la mitad. "Son cuestiones económicas, de visión a largo plazo. Así que, honestamente, la única comunicación que tengo es que no se ha tomado ninguna decisión y que hay esperanza todavía de que se pueda llegar a un entendimiento y no a una contraposición", concluyó.