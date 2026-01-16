Sergio Scariolo: "Cuando se gana al Barça, se tiende a magnificar y a exagerar con los adjetivos"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid de baloncesto. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha dicho que "se tiende a magnificar y a exagerar con los adjetivos" en cada triunfo merengue ante el FC Barcelona, y por eso ha descartado la euforia pese al 80-61 endosado este viernes por su equipo a los culés en la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga.

"Cuando se gana al Barça, se tiende a magnificar y a exagerar con los adjetivos. Obviamente no somos ajenos a la importancia que tiene este partido para la afición y para el club en general. Pero creo que tenemos que ser mucho más atentos a cómo jugarlo, al tipo de concentración y de energía, y al hecho de que ganar a un rival fuerte conlleva preparar bien el partido y ejecutar lo que se prepara con gran energía", afirmó.

En su rueda de prensa desde el Movistar Arena, el técnico italiano felicitó a sus pupilos "por el esfuerzo, la concentración y la intensidad" con la que habían jugado este nuevo Clásico. "Un poco como esperábamos, era obvio que los tanteos bajarían y, una vez más, quien ha controlado el rebote ha controlado el partido", argumentó.

"El Barça ha tenido sus momentos. Nunca se han rendido, se han acercado un par de veces, pero por lo general nuestra defensa ha sido buena. Ha sido muy importante empezar bien contra Punter y realmente hacer una defensa, esa sí, especialmente buena contra él", reiteró.

Luego destacó "las asistencias repartidas y bien utilizadas, con más jugadores que han sido capaces de darlas". "La clasificación está muy apretada, con todo el mundo en un pañuelo. Empezamos a tener un 2-0 contra un rival; no sabemos si va a ser importante, pero es un pequeño seguro en caso de acabar muchos equipos empatados", explicó.

Mientras, elogió a Gaby Deck y su ejemplo de que "los balones disputados, tocados, en buena mayoría han acabado terminando" en sus manos y las de sus compañeros por puro arrojo. "No hemos perdido muchos rebotes y efectivamente Gaby en eso siempre destaca", personalizó.

Igualmente alabó a Usman Garuba. "Ha sido quizá más importante en ataque. Hoy ha defendido correcto, pero no lo definiré como extraordinario", recalcó sobre alguien que le ha ganado el puesto a Alex Len como principal alternativa a Walter 'Edy' Tavares en el poste bajo.

"La mayoría de las veces nos ha dado la razón con su intensidad y su energía, y encima hoy ha anotado bastante también en momentos no fáciles", añadió sobre Garuba. Y por último, Scariolo agradeció haber tenido más descanso entre partidos. "Esta vez sí hemos tenido tiempo para prepararlo y en eso se ha notado la diferencia", apuntó.

"Hay que cruzar la línea de la celebración, pero no la de una euforia que estaría totalmente fuera de lugar", concluyó el entrenador merengue después de que su equipo se haya asentado en la zona de acceso directo a los 'playoffs' de esta igualadísima Euroliga 2025/26.