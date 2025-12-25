Sergio Scariolo: "El Monaco tiene un núcleo de mucha calidad y mucha eficiencia"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha descrito a los jugadores del AS Monaco como "un núcleo de mucha calidad y mucha eficiencia", en la víspera de que madrileños y monegascos se enfrenten durante la jornada 18 de la fase regular de la Euroliga.

"Tiene un núcleo de mucha calidad y mucha eficiencia, no solo en ataques sino también en defensa, que lleva años jugando juntos y que ha llegado a un paso de ganar la Euroliga el año pasado. Ha sabido sumar a un top 'player' como Nikola Mirotic y a dos jugadores de gran experiencia y eficacia como Nedovic y Theis", declaró Scariolo a Realmadrid TV.

"El equipo ha entrenado bien. Tenemos algún problemilla físico, que a estas alturas de la temporada es normal, pero en general la condición es bastante buena y cuento con que también lo sea la conciencia de que vamos a jugar contra el subcampeón de la Euroliga", insistió este jueves el entrenador italiano del Real Madrid.

"Evidentemente estamos hablando del máximo nivel de competición al que puedes enfrentarte y por eso tenemos que tener mucha disciplina, mucha concentración, mucha paciencia, mucha capacidad de aguantar la frustración porque es un equipo que puede perfectamente meterte canastas difíciles al final de una buena defensa tuya", advirtió al respecto.

Luego añadió que "es un equipo que te puede impedir durante tres, cuatro o cinco posesiones seguidas anotar". "Creo que si somos capaces mentalmente de estar dentro del partido, de estar concentrados, de estar realmente sin perder confianza en nuestras posibilidades y lo podemos llevar a un final igualado, podemos tener opciones de ganar también en una de las canchas más complicadas que hay hoy en día", concluyó.