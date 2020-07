Shengelia abandona el Baskonia y ficha por el CSKA Moscú

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot georgiano Tornike Shengelia ha abandonado el Baskonia, donde ejercía como capitán después de seis temporadas en la plantilla, para fichar por el CSKA Moscú, con el que ha firmado un contrato para los tres próximos años.

"Saski Baskonia y Tornike Shengelia han alcanzado a un acuerdo por lo que el ala-pívot georgiano se desvincula de la entidad baskonista y emprenderá una nueva aventura profesional lejos de Vitoria-Gasteiz", anunció el club en un comunicado. Casi al mismo tiempo, el CSKA confirmaba su contratación hasta 2023.

Shengelia llegó a la capital alavesa en el verano de 2014 procedente de Estados Unidos y desde entonces ha defendido la camiseta azulgrana en un total de 318 partidos oficiales, además de ser el capitán del equipo durante las últimas tres temporadas. El georgiano se despide como campeón de la Liga Endesa, título conseguido hace dos semanas en Valencia.

"Liderazgo, compromiso y carácter Baskonia de un capitán que se marcha de Gasteiz tras haber logrado su mayor sueño: brindar un nuevo título a una afición fiel y a una ciudad entregada. El nombre de Tornike Shengelia está escrito ya con letras de oro en la historia de este club, que siempre le recordará con cariño y que le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", le despidió el Baskonia.

Por su parte, 'Toko' dejó en la web del CSKA sus primeras palabras como jugador del club ruso. "Estoy emocionado de unirme a los campeones defensores de la Euroliga y tengo ganas de jugar con unos jugadores y un cuerpo técnico increíbles. Espero lograr muchos éxitos en la Euroliga y en la Liga VTB", dijo.

Además, el jugador empleó las redes sociales para despedirse de la afición baskonista. "Desde el día uno me habéis acogido como uno de los vuestros, yo y mi familia hemos sentido muchísimo amor, cariño y respeto hacia nosotros y os lo quiero agradecer de corazón porque nos habéis hecho sentir como en casa. Todo lo que siempre quise es ser parte de este club con gran historia y devolveros todo este amor, respeto y cariño en la cancha de baloncesto", transmitió.

Además, no obvió "todos los obstáculos y sufrimiento" superados durante su tiempo en Vitoria. "Aún así no me llevo nada más que sensaciones de alegría y orgullo. Me voy tranquilo, sabiendo que aquí tengo una casa con la gente que me quiere y que sabe que he dado mi alma y mi corazón por vosotros. ¡Muchas gracias Vitoria! ¡Muchas gracias Baskonia! ¡Muchas gracias mi gente!", acabó.