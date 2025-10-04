Shermadini y Balcerowski bendicen los estrenos de Tenerife y Unicaja

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife se impuso (104-93) este sábado en la primera jornada de la Liga Endesa con una exhibición de Giorgi Shermadini y el Unicaja empezó con victoria la temporada con un gran partido de Olek Balcerowski ante Surne Bilbao Basket (86-68).

El nuevo curso de la elite del baloncesto español empezó de la mano del MVP de 2021 y 2023, habitual de los grandes números cada semana. Shermadini (28 puntos y 38 de valoración) fue un ciclón en La Laguna ante un BAXI Manresa que buscó sin éxito la reacción.

El equipo canario subió el nivel al final del segundo cuarto, con un parcial de 8-0 que retomaron en la reanudación para escaparse en el marcador. Los de Txus Vidorreta fulminaron desde la línea de tres y Shermadini estuvo muy bien acompañado por Marcelinho Huertas (20) y Jaimer Fernández (18) para superar la defensa catalana.

Por otro lado, el Unicaja dio cuenta del Bilbao Basket en el Martín Carpena, desde un contundente segundo cuarto (31-16). Los de Ibon Navarro, con la actuación destacada de Olek Balcerowski (17 puntos y 18 de valoración), atajaron un inicio mejor de los vascos. La defensa malagueña anuló el ataque bilbaíno en la segunda parte y el Unicaja, que no pudo defender la Supercopa tras ganar la Intercontinental, recupera el sabor de la victoria.

Además, el Recoletas Salud Burgos vivió una fiesta ante su público en el regreso a la Liga Endesa, venciendo (97-79) al Bàsquet Girona tras tomar el control desde el principio. Jhivvan Jackson (17 puntos y 20 de valoración) y Jón Axel Gudmundsson (21 de valoración) fueron los mejores del equipo burgalés, contra los 26 puntos que anotó Pep Busquets para los catalanes.

En el duelo que cerró la jornada por este sábado, el Hiopos Lleida no dio opción (87-68) al Río Breogán, con 15 puntos de renta ya al descanso (45-30). György Golomán (16 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración), Melvin Ejim y Caleb Agada fueron un trío letal que dejó el triunfo en Barris Nord, donde hace una semana perdió el Barça como aviso de los de Gerard Encuentra para la temporada.