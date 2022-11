Silver, comisionado de la NBA: "No hay duda de que Irving no es antisemita"

BERLÍN (ALEMANIA), 11 Nov. (STATS Perform/dpa/EP) -

El comisionado de la NBA Adam Silver aseguró que el jugador de Booklyn Nets Kyrie Irving no es antisemita, después de que ambos se reunieran en la sede de la liga en Nueva York, y tras la polémica por una publicación de un libro y una película supuestamente antisemitas compartida por el base en redes sociales.

"Tuvimos una conversación directa y sincera", afirmó Silver a The New York Times. "Es alguien a quien conozco desde hace una década, y nunca escuché una palabra antisemita de él ni odio dirigido a ningún grupo", sostuvo.

Así, Silver expresó que "no hay duda" de que Irving no es antisemita. "Si es antisemita o no, no es relevante para el daño causado por la publicación de contenido de odio", agregó.

El comisionado de la NBA admitió que todo el episodio había causado un "daño enorme" al siete veces All-Star, además de a los Nets y la propia NBA. De hecho, la liga y su equipo fueron criticados por no sancionar a Irving antes, una sanción impuesta por la franquicia que se produjo una semana después de la publicación original.

"Siento que obtuvimos el resultado correcto en términos de su suspensión. Mirando hacia atrás, es posible que podríamos haber actuado rápido. Acepto esa crítica", reconoció. "Pero sentí que era importante comprender el contexto en el que se publicó para comprender qué sanción era apropiada, de ninguna manera para excusarla", justificó.

Silver, que es judío, había dicho con anterioridad que estaba decepcionado de que Irving no hubiera brindado una "disculpa calificada" por la publicación, antes de que los Nets lo suspendieran por cinco partidos. Días después, el jugador se disculpó.

Ahora, los Nets decidirán cuándo puede regresar Irving al equipo. La suspensión indefinida de al menos cinco partidos transcurrirá después del próximo encuentro de la franquicia ante Los Angeles Clippers este sábado.

El jugador de los Lakers LeBron James opinó en Twitter sobre la situación del que fuera su compañero, asegurando que el base debería poder jugar después de haberse disculpado. Una posición que Silver no quiso valorar.