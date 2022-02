Sito Alonso: "No pensamos en que las cosas no se pueden conseguir, sino en cómo conseguirlas"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, se mostró muy contento tras conseguir el billete para las semifinales de la Copa del Rey y aseguró que no piensan en las cosas imposibles, "sino en cómo conseguirlas" después de haber derrotado al Valencia Basket contra todo pronóstico (83-86) este viernes.

En primer lugar, Alonso agradeció a todo su cuerpo técnico por el trabajo realizado en su ausencia por COVID. "Quiero agradecer al equipo el esfuerzo que ha hecho estos días. Seguirlo por televisión en los entrenamientos y ver cómo evolucionaba el trabajo de Lucas y Dimitri, ayudante en Liga EBA, es un ejemplo de lo que queremos en el UCAM. No pensamos en que las cosas no se pueden conseguir, sino en cómo conseguirlas", indicó en rueda de prensa.

"Ha sido un premio enorme para todo el equipo. Es difícil jugar como jugamos los primeros 20 minutos toda la Copa del Rey y luego no hay que olvidar lo que ha hecho el Valencia en cinco minutos. Ha desarbolado todo y quedaba mucho tiempo. Hubiéramos firmado todos esa situación, está claro, y después hemos creído, hemos tenido problemas de faltas, calambres, la sustitución de Jordan por ansiedad... y creo que lo merecíamos", dijo Alonso.

"Hay que disfrutar de este momento e intentar ganar este sábado. Todo el mérito es de los jugadores, de lo bien que lo hacen y lo bien que se lo pasan", añadió el técnico de los murcianos, que matizó sobre el cambio de Jordan Davis.

"Jordan no esperaba jugar tantos minutos sin haber estado en los últimos ocho días. Era de pulmón, no le llegaba el aire", comentó Sito Alonso, que también se refirió a su positivo por coronavirus que le ha hecho llegar a Granada a pocas horas del comienzo del duelo.

"Pensé que era asintomático pero a partir del tercer día iba para atrás y lo expliqué de manera más seria al cuerpo médico y me dijeron que se había complicado. Hace dos días no tenía ninguna intención de venir porque el médico me dijo que no viniese. Pero me han ayudado mucho y hemos decidido esta mañana a regañadientes que me dejara venir", apuntó.

"Sobre todo acabándolo así es muy bonito, pero sí que he notado y me han dado un par de cosas. El COVID no es una tontería, cuando te da, te da. Ahora estoy bien, la tos me ha respetado durante todo el partido, pero yo tengo que seguir el tratamiento que me han dicho", finalizó Sito Alonso.