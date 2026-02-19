Sito Alonso: "Ser favoritos ante el Barça es faltar un poco a la realidad"

Archivo - Sito Alonso da instrucciones durante un partido con el UCAM Murcia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, reconoce que su equipo acude optimista a la Copa del Rey que se disputa en el Roig Arena de Valencia hasta este domingo, donde se medirá en cuartos de final al Barça, al que han ganado los dos partidos en la Liga Endesa, lo que les otorga "una responsabilidad grande" para el de este viernes, aunque opinó que era "faltar un poco a la realidad" que se les dé el papel de "favoritos" ante un rival con mucha experiencia en esta competición.

"El ganar dos partidos a un equipo como el Barça, pues implica una responsabilidad grande para el tercero. Sobre todo ellos no querrán permitirlo y nosotros tenemos la ilusión de agarrarnos a las cosas que han pasado buenas durante esos partidos y disminuir las que nos han hecho daño", señaló Alonso este jueves a los medios de comunicación.

El técnico madrileño pidió a su equipo tener personalidad. "Debemos ser nosotros mismos y ejecutar el plan que mejor nos venga, sin pensar mucho en el rival porque sabemos que si pensamos mucho en ellos, la dificultad es muy grande. Si nosotros somos capaces de mantener nuestro estilo durante muchos minutos, tendremos más opciones de ganar al Barça o a cualquier equipo. Sin embargo, si no lo conseguimos es muy difícil para nosotros", recalcó.

Con todo, Alonso cree que "comparar al FC Barcelona con el UCAM Murcia en una competición como la Copa del Rey, compararles como tal a nivel histórico, es un poco complicado". "En este tipo de campeonatos la experiencia cuenta mucho y cuando tienes jugadores que han ganado y que han estado en muchas de estas situaciones durante muchos años, es algo difícil de igualar", comentó.

"Nosotros buscábamos hace unos años que nuestra presencia en la Copa no fuera efímera, que no fuera una cosa puntual, y hemos conseguido tener presencia tres veces en los últimos cinco años y estamos orgullosos de ello. Lo que pasa es que de lo que más orgullosos estamos es ser de un equipo competitivo y queremos mostrarlo también aquí en cuartos de final", añadió al respecto.

El entrenador del UCAM dejó claro que les da "igual" que les puedan considerar favoritos. "Nosotros tenemos que hacer cosas que no dependen del favoritismo sino que dependen del esfuerzo de los jugadores. Y luego tener la fortuna de estar acertados, no de cara al aro, sino las decisiones que tomemos", apuntó.

"Pero sabemos a quién nos enfrentamos y sabemos su historia, sabemos quién es su entrenador, sabemos quiénes son sus jugadores. Y todo lo que sea nuestro favoritismo, si queréis lo cogemos, pero creo que es un poco faltar respecto a la realidad", expresó Sito Alonso, que advierte que tendrán "un problema muy grande en cualquier partido" si alguien les gana "en ambición e ilusión".

Preguntado por dos jugadores como David DeJulius y Devontae Cacok, admitió que podrán rendir si logran que el Barça no "se posicione en la defensa que ellos quieren porque ahí son verdaderamente temibles y un equipo defensiva y tácticamente muy, muy trabajado". "Tenemos más cosas para que brille cualquiera de nuestros jugadores a nivel individual y el problema que creo que puede tener cualquier rival es que somos muchos los que podemos hacer daño a los equipos contra los que nos enfrentemos y que no somos tan previsibles. Si dependemos sólo de DeJulius y de Cacok tenemos un problema grave para ganar al Barça", subrayó.

Finalmente, de Cacok, Alonso consideró que "en cuanto a personalidad" puede ser una "estrella" de la Liga Endesa. "No estoy hablando de juego. Ha estado 20 meses sin jugar a baloncesto y tiene la capacidad de liderar diferentes cosas del equipo y una ambición máxima por cada cosa que pasa en el día a día", advirtió.

"En una competición puntual como es esta, creo que para nosotros es la estrella, una de nuestras estrellas, pero en cuanto a personalidad, de las más importantes. Por eso me alegro de cualquier cosa buena que le pase a un jugador con el que hemos apostado, cuando nadie apostaba por él", sentenció el entrenador UCAM Murcia.