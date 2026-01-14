El sorteo de la Copa del Rey se celebrará el lunes 26 de enero en Valencia

Trofeo de la Copa del Rey de baloncesto - ACB

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) ha confirmado este martes que el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey 2026 se celebrará el lunes 26 de enero a las 12.00 horas en el Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, ciudad donde se disputará el torneo del 19 al 22 de febrero.

Tras la disputa de la Jornada 15 de la Liga Endesa, cinco equipos tienen asegurada su participación --Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia y Joventut Badalona-- y, con dos jornadas todavía por disputar antes de cerrar la primera vuelta, tres plazas permanecen en liza con cinco equipos implicados --Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Unicaja, Surne Bilbao y Dreamland Gran Canaria--.

El sorteo de cuartos de final será puro entre cabezas de serie (de momento solo el Real Madrid tiene asegurada su posición en este bombo) y no cabezas de serie. El primer clasificado al término de la Jornada 17 jugará su partido de cuartos de final el jueves 19 de febrero, pudiendo descansar un día en caso de alcanzar las semifinales.