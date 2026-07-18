Stanley Whittaker, nuevo base del FIATC Girona para la próxima temporada

Archivo - Stanley Whittaker, durante un calentamiento. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Stanley Whittaker, de 31 años, 1,83 metros de altura y procedente del Aliaga Petkim Spor, se ha convertido en nuevo jugador del FIATC Girona para la temporada 2026-27, según informó este sábado la propia entidad gerundense en sus canales oficiales.

Nacido el 21 de octubre de 1994 en Filadelfia, Pensilvania (EE.UU.), Whittaker "se formó en la Esperanza Academy Charter High School de su ciudad natal y, en el 2013, ingresó en el Frank Phillips College, donde jugó durante dos temporadas", acorde al comunicado del Bàsquet Girona.

"En 2015 fichó por la Keiser University, en Fort Lauderdale (Florida). El base estadounidense dio el salto a Europa la temporada 2019-20, en la segunda división lituana, con el Jonavos CBet. Posteriormente, terminó la temporada en la liga austríaca con el UBSC Raiffeisen Graz, donde renovó por una temporada", resumió la misma nota.

"A lo largo de su carrera, Whittaker ha jugado en las ligas de Austria, Alemania, Italia, Lituania, Rusia y Turquía. La temporada 2021-22 se incorporó al PS Karlsruhe Lions, de la segunda división alemana. Posteriormente, dio el salto a la primera división con el Würzburg. Tras su paso por la liga alemana, continuó su carrera en la liga italiana, en el Dinamo Sassari, antes de terminar la temporada en la VTB United League con el PBC Uralmash", subrayó el texto de prensa.

"La temporada 2024-25 empezó en el PBC Uralmash y la terminó en el Parma, también de la VTB United League. En su última temporada, ha jugado en la liga turca con el Aliaga Petkim Spor, con unas medias de 13,1 puntos, 2,3 rebotes y 3,5 asistencias por partido, con una valoración media de 11,9", continuó la nota del Bàsquet Girona.

Respecto a este fichaje, que cuenta con experiencia en la Basketball Champions League (BCL) y en la FIBA Europe Cup, Fernando San Emeterio lo definió como "un jugador muy completo a ambos lados de la pista". "Y creemos que encaja muy bien en nuestro estilo de juego y en nuestra identidad", apostilló el director deportivo del conjunto gerundense.

"Presiona muy bien el balón, es muy activo, juega con mucha intensidad y sabe transmitirlo. Creo que puede defenderse hasta en dos posiciones. A pesar de su tamaño, se hace grande en la pista y es muy fuerte, así que estamos convencidos de que nos va a ayudar mucho", dijo.

"En ataque es un jugador muy completo, que busca lo que el equipo necesita en cada momento. Es capaz de anotar, puede hacerlo desde la línea de tres con buenos porcentajes y tiene un buen lanzamiento de media distancia, pero también es capaz de generar para los demás cuando el equipo lo necesita. Creemos que encaja perfectamente en nuestra identidad y estilo de juego", insistió San Emeterio finalmente.