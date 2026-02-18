El Surne Bilbao remonta y fulmina al Gran Canaria en la prórroga

Surne Bilbao Basket - Dreamland Gran Canaria - MIGUEL HENRIQUEZ /ACB PHOTO

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket firmó una épica victoria (97-98) este miércoles ante el Dreamland Gran Canaria en la aplazada jornada 19 de la Liga Endesa, después de ir perdiendo de 22 puntos en el primer tiempo y remontando también en la prórroga.

El equipo de Jaume Ponsarnau, que firmó su duodécima victoria de la campaña para pegarse a la zona de 'playoffs', asaltó un Gran Canaria contrariado con la mala temporada de su equipo. La dinámica dispar de ambos salió a relucir para dolor amarillo, cuando el primer tiempo había sido un recital ofensivo de los locales.

Pierre Pelos encabezó la gran puesta en escena de un 'Granca' que llegó a verse 22 puntos arriba en el segundo cuarto, aunque antes del descanso ya maquilló el Bilbao Basket. La lesión de Kur Kuath empezó a torcer el guion de los canarios, sujetos también por el acierto de Isaiah Wong (23 puntos).

Los de Jaka Lakovic sufrieron un colapso en ataque que se hizo mayor si cabe en el último cuarto, donde un parcial de 0-10 terminó de dar la vuelta al marcador para los hombres de negro. El 'Granca' aún remó para tener opción de ganar un partido que llegó a la prórroga sin acierto visitante tampoco en la última.

Ahí, los locales acariciaron la victoria otra vez, cuatro puntos arriba a 20 segundos del final, pero la defensa del 'Granca' falló y un triple de Justin Jaworski devolvió la alegría a los de Bilbao. Los de Ponsarnau olvidaron su derrota ante el Baskonia mientras los de Lakovic, con siete triunfos, vieron esfumarse rápido la sensación de ganar al Coviran Granada, para volver a un dura realidad.