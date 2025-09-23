Tavares: "Lo que cambia con Scariolo es que ahora jugamos con muchísima más intensidad"

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Walter Tavares reveló este martes que una de las diferencias que ha notado en el equipo con respecto a la temporada pasada es la "intensidad", ya que el nuevo entrenador, Sergio Scariolo, busca que todo sea "muy rápido y agresivo", y también dejó palabras de agradecimiento a Chus Mateo, al que definió como "un tío muy cercano".

"Lo que cambia es que ahora jugamos con muchísima más intensidad, tanto en defensa como en ataque. Todo tiene que ser muy rápido, muy agresivo, dejarnos la vida en cada balón. Da igual que estemos un minuto o dos, pero tenemos que estar a tope y dar lo máximo", explicó el caboverdiano a los medios de comunicación antes de la presentación de la temporada 25-26 de la Liga Endesa.

Además de esto, Tavares considera que "son muchas cosas nuevas", ya que el exseleccionador español es "un entrenador que ha ganado muchísimo" y que "tiene su manera de jugar". "Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es la parte de adaptación e intentar aprender las cosas que él nos dice, tanto en defensa como en ataque. Es un proceso que tenemos que seguir y estar con la cabeza abierta para recibir muchas informaciones", continuó.

Con respecto a lo que le pide Scariolo, el jugador dijo que antes defendía "un poco más atrás" y ahora tiene que "estar más arriba". "Sin miedo a arriesgarme y siempre dejándome la vida poniendo la energía posible para estar lo más intenso que pueda. Da igual los minutos que esté en el campo, pero siempre a la máxima intensidad", expuso.

Cuestionado por la figura de su exentrenador, Chus Mateo, confesó que le va a echar "mucho" de menos y le deseó suerte con la selección española. "Es un tío muy cercano. Siempre quiere saber cómo estamos, cómo nos sentimos y qué tipo de manera de jugar nos gusta. Siempre quería ganar todos los partidos y nos ponía esa presión", remarcó.

El jugador africano ve "muy bien" al equipo blanco y "con muchas ganas de empezar la competición oficial" este sábado contra La Laguna Tenerife en la Supercopa Endesa. "Queremos empezar la temporada con el pie derecho. Tenemos una nueva manera de jugar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", destacó.

El mejor defensor de la pasada Liga Endesa también recalcó que los nuevos jugadores del equipo "están muy ilusionados" y "con muchas ganas de aprender". "Tienen el orgullo de estar en el Real Madrid, de demostrar que pertenecen a este equipo. Tenemos un grupo muy ilusionante y muchas ganas de que empiece ya para ganar partidos", aseguró.

Preguntado por la importancia de ser un buen defensor en un equipo como el madridista, subrayó que "se valora mucho en los equipos la gente que defiende y que se deja la vida por el equipo". "Luego en ataque creo que en el Real Madrid tenemos tanta calidad ofensiva que podemos hacer lo que queremos, pero en defensa es donde tenemos que marcar la diferencia", argumentó.

"Las expectativas siempre las pone la gente muy altas, pero yo creo que tenemos un equipo muy bueno, hemos fichado muy bien, tenemos mucha ilusión, y con un entrenador que sabe cómo ganar. Vamos a hacer nuestro papel, ir partido a partido, y al final se verá cómo estamos clasificados", apuntó de cara sobre todo a la Euroliga.

Por último, el pívot valoró de manera positiva la "competitividad" en el equipo, que "siempre es buena" y definió al Chuma Okeke y al base Théo Maledon, que son los jugadores que más le han sorprendido. "El que más me ha impresionado es Chuma porque es un jugador que hace un poco de todo. Defiende, ataca y siempre hace cosas positivas", opinó.

Sobre el francés, cree que "desde fuera parece lento", aunque ya le conoce y sabe que en la pista es todo lo contrario. "En el campo es superrápido y toma muy buenas decisiones. Además, tiene carácter para liderar", sentenció Tavares.