Tavares, Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-2022

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Walter 'Edy' Tavares ha sido elegido Mejor Defensor de la Liga Endesa 2021-22, con 14 puntos otorgados por un jurado de expertos, uno más de los obtenidos por el segundo clasificado, Chima Moneke.

El jugador blanco revalida así el premio que consiguió la pasada temporada y se mantiene como el único jugador que ha logrado inscribir su nombre en el palmarés de este galardón, instaurado por primera por la ACB la pasada campaña.

El jugador de Cabo Verde es, a falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada regular, el máximo taponador de la Liga Endesa, con una media de 1,8 tapones por partido. Además, ocupa la segunda plaza en la tabla de rebotes ofensivos (2,8), la séptima en capturas defensivas (4,1) y la cuarta posición en rebotes totales (6,9).

De este modo, Tavares ha conseguido colarse en el Top10 de jugadores más valorados de la Liga Endesa, ocupando la octava plaza del ránking, con una media de 16,1 créditos por partido.

Tras conquistar por segunda temporada consecutiva el galardón, Walter Tavares aseguró que recibirlo es "un honor". "Este premio tengo que agradecérselo al equipo. Si no me equivoco, creo que es el mejor año defensivo de todo el equipo. Así que este premio llega en gran parte por todo el equipo", afirmó.

"No solo por ser grande puedo hacer todos los tapones. También necesito mucho a mis compañeros, que me ayudan cuando no veo quién viene por detrás", insistió. "Siempre agradezco al equipo por el apoyo que me hacen en defensa, yo sólo tengo que ayudarles terminando con un tapón o con la intimidación del atacante. Creo que eso es lo más importante. Si no está el equipo, a mí se hace muy difícil defender", sentenció.

Los técnicos Joan Plaza y Dusko Ivanovic; los jugadores históricos Joan Creus y Sitapha Savané; el influencer Tresco Ball; el experto en estadística avanzada Ander Isuskiza y el periodista Antoni Daimiel formaban el jurado formado que realizó su votación durante la emisión del programa Basket al Día, de #Vamos por Movistar+.

Edy Tavares, consiguió un total de 14 puntos y superó por un único punto los 13 logrados por el jugador del BAXI Manresa Chima Moneke. El tercer clasificado fue Alberto Díaz.