Tavares tapona al Zaragoza y el Barça vuelve a las andadas

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se impuso (83-95) al Casademont Zargoza en una jornada cinco de la Liga Endesa que dejó este domingo la derrota (78-81) del Barça contra el UCAM Murcia en el Palau y el liderato en solitario del Valencia Basket.

El equipo de Sergio Scariolo cumplió lejos de casa, la asignatura pendiente en Euroliga que tratará de superar el viernes ante el Barça, mejor en el último cuarto y de la mano de Edy Tavares. El gigante de Cabo Verde intimidó a los maños durante todo el partido y fue el mejor de los blancos (16 puntos, 8 tapones y 27 de valoración).

Gabi Deck (13 puntos y 16 de valoración), Trey Lyles (13 puntos y 11 de valoración) y Mario Hezonja (10 puntos y 8 de valoración) fueron también claves para cuarta victoria del Madrid. Con cinco, en lo alto de la tabla, se quedó en solitario el Valencia Basket, que superó (100-82) al Recoletas Salud Burgos, mientras que La Laguna Tenerife perdió su primer partido en un 89-79 contra Baskonia.

El cinco de cinco 'taronja' vino de la mano de una actuación coral en el Roig Arena. Siete jugadores locales estuvieron en dobles dígitos de valoración, bajo el liderazgo de Jean Montero (17 puntos y 28 de valoración). Mientras, el traspiés canario llegó en forma de remontada del Baskonia en el Buesa Arena.

Los de Paolo Galbiati, que parecen resurgir de un mal inicio de temporada, se levantaron en el segundo tiempo. Un 34-16 en el tercer cuarto puso a los vascos en dirección a su tercera victoria liguera, dominando el rebote en un duelo de pocos triples. Timothé Luwawu-Cabarrot (24 puntos) fue una vez más el mejor del Basoknia.

Por otro lado, el Barça no supo culminar una buena semana con la victoria doméstica, después de dos triunfos en Euroliga, el del viernes casi sobre la bocina contra Partizán. Los de Joan Peñarroya fueron de menos a más, pero no les dio para remontar a un UCAM Murcia que ganó por segunda vez en su historia en el Palau.

El cuadro visitante llegó a ir ganando de 21 puntos y Darío Brizuela tuvo la canasta para empatar sobre la bocina. La sequía final del UCAM Murcia no impidió a los de Sito Alonso firmar su cuarta victoria y seguir entre los mejores de la Liga, mientras que con solo dos triunfos, el Barça está fuera del 'Top 8'.

Además, el Joventut se recuperó de la última derrota con un (82-68) ante Hiopos Lleida para unirse al tren de perseguidores al liderato. Un parcial de 11-0 en el momento clave decantó la balanza, con Cameron Hunt (24 puntos) y Ludvig Hakanson (20), determinantes.