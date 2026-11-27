Archivo - Joe Thomasson - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia anunció este viernes la contratación del base estadounidense Joe Thomasson hasta final de temporada, quien tiene amplio pasado en la Liga Endesa y llega procedente del Soles de Mexicali, equipo de la liga de México.

"El UCAM Murcia CB y Joe Thomasson han llegado a un acuerdo para que el jugador se incorpore a la disciplina universitaria hasta final de la presente temporada. El exterior estadounidense, que cuenta con pasaporte georgiano, reforzará el perímetro del conjunto murciano", anunció el UCAM.

Thomasson aterriza en Murcia con una amplia experiencia en la Liga Endesa, competición en la que acredita un promedio superior a los 11 puntos por partido. "Su capacidad anotadora, la generación de juego y su amenaza desde el perímetro son algunas de las principales características del nuevo jugador universitario", añade la nota.

El nuevo base del UCAM Murcia pasó por Bàsquet Manresa, Covirán Granada y Gran Canaria en España, y la pasada temporada disputó la BKT EuroCup en las filas del Panionios griego, donde promedió 13 puntos y 4 asistencias por encuentro, con un porcentaje de acierto superior al 40% desde la línea de tres puntos.