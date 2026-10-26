Los Thunder de Mara se imponen a los Clippers de Miller con poco protagonismo español

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Oklahoma City Thunder de Aday Mara cosechó este jueves su tercera victoria (108-101), manteniendo así su condición de invicto, frente a Los Angeles Clippers de Baba Miller en la NBA 2026-27, en un duelo en el que ambos españoles tuvieron poco protagonismo.

El pívot de los Thunder disputó 14 minutos en los que solo pudo anotar 2 puntos, en tres intentos de dos, y ganó un rebote ofensivo y dos defensivos. Además, el de Zaragoza dio una asistencia y realizó un tapón, precisamente a Miller. Por su parte, el alero de los Clippers, en solo 2 minutos, cogió un rebote defensivo y lamentó dos pérdidas de balón.

Así, con la victoria, que dejó también la grave lesión de tobillo de Jalen Williams, compañero de Mara, Oklahoma sigue sin perder tras los tres primeros partidos de la temporada 2026-27 y se posiciona en quinto lugar, mientras que los Clippers encadenan dos derrotas consecutivas y ocupa el noveno lugar de la Conferencia Oeste.