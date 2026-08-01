Timmy Allen firma por una temporada con el Kids&Us Manresa

Archivo - Timmy Allen (dcha.), durante un partido.
Archivo - Timmy Allen (dcha.), durante un partido. - Europa Press/Contacto/Kurt Desplenter - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 18:09
Seguir en

   MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Kids&Us Manresa ha anunciado este sábado la incorporación por una temporada del jugador estadounidense Timothy Allen, ala-pívot de 26 años y 1,98 metros de altura, procedente del PAOK de Salónica y con pasado reciente en la NBA de la mano de los Memphis Grizzlies.

   Nacido el 9 de enero de 2000 en Mesa, Arizona (Estados Unidos), Timmy Allen canalizó su etapa universitaria con los Utah Utes y los Texas Longhorns en la NCAA, recaló para el curso 2023-24 en los Memphis Hustle de la G League e incluso debutó en la NBA con los Grizzlies, y en las tres temporadas siguientes pasó por Filou Oostende, Trapani y PAOK.

   Con el equipo de Salónica disputó durante la pasada campaña tanto la Liga griega, donde promedió 9,2 puntos, 3,4 rebotes, 1,8 asistencias y 7,8 créditos de valoración en 23,6 minutos por partido, como la FIBA Europe Cup, donde promedió 10,5 puntos, 4,1 rebotes, 0,9 asistencias y 9,8 créditos de valoración en 22,4 minutos por encuentro.

   "Allen destaca por su gran talento ofensivo y su capacidad para generarse sus propias oportunidades de anotación. Se desenvuelve con mucha eficacia cerca del aro y en el tiro de media distancia. Aportará puntos al equipo de Diego Ocampo tanto en situaciones de transición como en ataque estático", incidó el Bàsquet Manresa en una nota de prensa.

Contador

Contenido patrocinado