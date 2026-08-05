Tinara Moore cierra la plantilla del Impulso 360 Estepona para el próximo curso

Archivo - Tinara Moore (izq.), durante un partido. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Impulso 360 Estepona ha completado su plantilla para el próximo curso con el fichaje de la jugadora estadounidense Tinara Nicole Moore, pívot de 30 años y 1,90 metros de altura, y que "conoce sobradamente la competición española" tras haber militado con anterioridad en Valencia Basket, Cadí La Seu y Gernika KESB.

Así lo resumió este martes el CAB Estepona en su página web. "La nueva interior [...] regresa a España tras cuatro años jugando en Italia con Geas Basket, quien será precisamente el primer rival en partido oficial de este curso baloncestístico", añadió el club malagueño.

Nacida el 2 de abril de 1996 en Southgate, Michigan (EE.UU.), Moore "comenzó su carrera en Europa en la temporada 2018-19 después de cuatro años en la Central Michigan University, donde ya dejó constancia de su calidad", según resumió el Estepona en su nota de prensa.

"Tras una primera temporada como 'taronja', recaló en Cadí La Seu, donde deslumbró convirtiéndose en la MVP de la temporada gracias a sus 15,3 puntos y 7 rebotes por encuentro en competición doméstica, debutando en Eurocup Women con unos promedios de 12,6 tantos y 8,5 rechaces", subrayó el mismo comunicado.

"Ese buen hacer le sirvió para recalar en el Cegledi EKK húngaro antes de regresar a España con Gernika en la 2021-22. Las últimas cuatro temporadas ha vestido la elástica de Geas Basket, firmando en todas las campañas más de 12 puntos y 5 rebotes y disputando competición europea los dos últimos años", precisó el texto del Estepona.

Así, Moore llega al equipo de la Costa del Sol "para convertirse en la referencia interior y erigirse como el faro del equipo en la pintura gracias a sus movimientos en el poste, pero también aportando desde la media distancia y en el rebote", según zanjó el comunicado sobre "una jugadora que aportará solidez en ambos lados de la cancha".