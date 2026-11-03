TJ Shorts, 'MVP' de octubre en la Euroliga

TJ Shorts durante un partido del Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense TJ Shorts, del Valencia Basket, ha sido elegido como el 'MVP' del mes de octubre en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, después de liderar al equipo 'taronja' a un óptimo balance de 6-3 en este inicio de campaña.

El director de juego, fichaje de este año del conjunto valenciano para suplir a Jean Montero y que llegó procedente del Panathinaikos griego, promedió en estos nueve primeros partidos 17,1 puntos, 5,7 asistencias, 1,8 rebotes y 0,9 robos por encuentro, para acreditar una valoración media de 20,7 por choque.

En las seis victorias del Valencia Basket, el jugador, que tiene pasaporte normacedonio, ha registrado un balance acumulado de +89 en el índice +/-, según detalló la Euroliga. Este es el segundo galardón de MVP del mes en la carrera de TJ Shorts, prácticamente dos años después de conseguirlo en noviembre de 2024 cuando militaba en el Paris Basketball.

La mejor noche de 'taronja' de Shorts llegó en la séptima jornada, durante su enfrentamiento precisamente contra el club parisino frente al que anotó 25 puntos, repartió nueve asistencias y capturó cuatro rebotes, alcanzando una valoración de 34 en la victoria por 93-104.

Además de este partido, el base anotó 26 puntos en el triunfo ante el Besiktas (94-96), firmó un 'doble-doble' de 12 puntos y 10 asistencias ante el Kosner Baskonia (111-88), y registró 23, 17, 16 y 15 puntos ante el Fenerbahce, el ASVEL, el Olympiacos y el Hapoel, respectivamente, siendo sus partidos más flojos en las derrotas ante el Maccabi Tel Aviv, donde se quedó en nueve puntos, y ante el Barça, donde hizo 11.