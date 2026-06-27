Tony Parker lanza en el ASVEL su carrera como entrenador

Archivo - LDLC ASVEL President Tony Parker during the French cup, Top 8, Semi-finals Basketball match between LDLC ASVEL and SIG Strasbourg on March 19, 2023 at Arena Loire in Trelaze, France - Photo Laurent Lairys / DPPI - Laurent Lairys / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El LDLC ASVEL ha anunciado el nombramiento del laureado exjugador francés Tony Parker, de 44 años, como entrenador jefe de su equipo profesional a partir del próximo curso, abriendo "un nuevo capítulo en su historia" y "marcando el inicio de una etapa importante" para quien fue en su día tetracampeón de la NBA con los San Antonio Spurs.

"Esta decisión va más allá de la mera toma de posesión, marcando el inicio de una etapa importante en la carrera del cuatro veces campeón de la NBA y el acto fundacional de un proyecto que pretende redefinir las ambiciones del club a escala europea", indicó la entidad de Villeurbanne en su página web.

"Este nombramiento marca el primer paso de un importante proyecto de desarrollo diseñado para impulsar al ASVEL hacia una nueva era. El objetivo es claro y preciso: construir hoy un club capaz de competir con las mayores organizaciones europeas mañana y consolidarse como una fuerza líder en el baloncesto europeo", añadió el comunicado.

"En un entorno donde las exigencias deportivas, económicas y estructurales aumentan constantemente, el ASVEL apuesta por la transformación, con el objetivo de acelerar su desarrollo en todos los niveles: deportivo, de formación, de atractivo y de rendimiento", dijo la nota de prensa.

En 2014, Parker se convirtió en el accionista mayoritario del ASVEL y además ocupó el cargo de presidente. "Siento un inmenso orgullo al asumir esta responsabilidad en este club legendario. Volver a la cancha cada día, experimentar de nuevo la adrenalina de los partidos y guiar a un equipo en su desarrollo son retos que me motivan profundamente", declaró este sábado el propio Parker a los medios oficiales del club.

"Mi pasión por el baloncesto permanece intacta y, junto con todo mi equipo, trabajaremos incansablemente para inculcar una cultura ganadora generalizada y así construir un futuro ambicioso. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, la primera piedra de un proyecto de desarrollo a gran escala que queremos construir a largo plazo. Esta nueva dinámica debe consolidarse para que podamos representar con orgullo a Villeurbanne, a Lyon y al baloncesto francés", concluyó el nuevo entrenador del ASVEL.