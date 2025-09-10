Trey Lyles, nuevo refuerzo para el Real Madrid de baloncesto

Archivo - Trey Lyles defendiendo a Victor Wenbanyama durante el Francia-Canadá de los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Federico Pestellini / Panoramic / AFP7 / Europa Pr

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto confirmó este miércoles un refuerzo más para esta próxima temporada, la del ala-pívot canadiense Trey Lyles, con experiencia en la NBA y que ha firmado hasta el 30 de junio de 2026 por el conjunto madridista.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Trey Lyles, ala-pívot procedente de los Sacramento Kings, por el que el jugador queda vinculado al club durante la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2026", informó el equipo.

Lyles, de 29 años de edad y 2,06 metros, acumula una buena experiencia en la considerada mejor liga del mundo, donde ha disputado un total de 622 partidos a lo largo de diez temporadas repartidas en los Utah Jazz (2015-2017), Denver Nuggets (2017-2019), San Antonio Spurs (2019-2021), Detroit Pistons (2021-2022) y Sacramento Kings (2022-2025).

El ala-pívot norteamericano, internacional con su país y que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de París, jugó 69 encuentros con los Kings en la campaña 2024-2025 de la NBA, promediando 6,5 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias.

Lyles, elegido por los Jazz en el puesto 12 del draft de 2015, es el sexto refuerzo del Real Madrid tras el del base francés Theo Maledon, el alero italiano Gabriele Procida, el alero alemán David Kramer, el ala-pívot español Izan Almansa, y el ala-pívot estadounidense Chukwuma Okeke. Además, el equipo madridista también ha llevado un cambio en el banquillo con la llegada del exseleccionador español Sergio Scariolo por Chus Mateo.