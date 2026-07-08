Turk Telekom, Cluj-Napoca y Reyer Venezia, principales rivales de La Laguna Tenerife en su grupo de EuroCup

Marcelinho Huertas durante un partido de La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife, único representante de la Liga Endesa española en la EuroCup 2026-2027, quedó encuadrado este miércoles en el Grupo B de la competición, con el Turk Telekom Ankara turco, el Cluj-Napoca rumano o el Reyer Venezia italiano como principales rivales.

El equipo otomano, verdugo en la primera eliminatoria del BAXI Manresa, fue semifinalista en la pasada temporada, cayendo en tres partidos con el posterior campeón, el JL Bourg francés, mientras que el rumano alcanzó los cuartos de final y el italiano, los octavos.

El Maxima Roma italiano; el Siauliai lituano, los Londons Lions británico y el Skyliners Frankfurt alemán completan un grupo en el que jugarán todos contra todos, con los cuatro primeros pasando a los octavos de final, que se jugarán al mejor de tres partidos

"Estamos muy contentos de empezar esta nueva andadura en la EuroCup, que para el club es un cambio que cogemos con muchas ganas y mucha ilusión. Teníamos claro de que no iba a haber rival fácil y de que todos los grupos iban a tener su dificultad. Es un grupo con equipos que ya tienen experiencia en la EuroCup y vamos a intentar dar lo mejor posible y llegar lo más lejos", expresó Nico Richotti, director deportivo del club tinerfeño.