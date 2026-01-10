El Unicaja asalta el Roig Arena y el UCAM Murcia asegura la Copa

Valencia Basket - Unicaja - ACB PHOTO

Chase Audige lideró a los malagueños con 20 puntos dos días después de perder a su madre

También sacó el billete copero, sin jugar, el Barça

El Unicaja venció (70-76) al Valencia Basket este sábado en la jornada 15 de la Liga Endesa, primer equipo que gana en el Roig Arena esta temporada, mientras que el UCAM Murcia ató su presencia en la Copa del Rey a pesar de su derrota ante el Surne Bilbao Basket, esquivando unas cuentas cada vez más apretadas.

El conjunto malagueño terminó con el invicto del Roig Arena en la Liga Endesa para alimentar su confianza en un tramo irregular de la temporada. Los de Ibon Navarro frenaron al potente equipo 'taronja' con un gran despliegue defensivo en el segundo y tercer cuarto, para impedir el liderato de los locales y sumar una importante novena victoria en la cuenta atrás hacia la Copa del Rey.

Chase Audige, llegado el pasado diciembre para reforzar el perímetro de Unicaja, fue el mejor de los visitantes (20 puntos y 18 de valoración) pese al dolor de la pérdida de su madre dos días antes. Los de Pedro Martínez, de más a menos, se quedaron sin energía y pagaron unos bajos porcentajes de acierto, encajando la segunda derrota seguida tras la de Euroliga contra el Mónaco, el jueves y también en el Roig Arena. Nate Reuvers fue el mejor local.

Por su parte, La Laguna Tenerife falló por tercera jornada de las últimas cuatro y dejó escapar su opción de clasificarse de manera matemática para la Copa. Los de Txus Vidorreta cayeron (87-94) ante un enorme Hiopos Lleida, que se vino arriba en el segundo tiempo para poner tierra de por medio con la zona de descenso liderado por James Batemon (21 puntos y 26 de valoración).

Mientras, el Surne Bilbao Basket sigue soñando con la Copa después de firmar el séptimo triunfo de la temporada con un 96-82 ante el UCAM Murcia, equipo clasificado por la derrota también del Dreamland Gran Canaria. Sin jugar este sábado, el Barça también se clasificó para la Copa con esa derrota canaria. Los vascos se hicieron fuertes una vez más en Miribilla con la pegada de Harald Frey (24 puntos) y Justin Jaworski (22).

Por su parte, el 'Granca' cedió (95-84) en su visita al Casademont Zaragoza, desatado el equipo local en el segundo tiempo. Los canarios, empatados en seis victorias con los maños, se quedaron sin opciones de estar en la Copa de Valencia, que se disputará del 19 al 22 de febrero. Devin Robinson (18 puntos y 22 de valoración) fue el mejor de un Zaragoza que, con siete jugadores en dobles dígitos de anotación, no acusó la baja de Bojan Dubljevic.

Además, el BAXI Manresa superó (104-99) al Río Breogán con un espectacular Retin Obasohan, autor de 32 puntos y con 35 créditos de valoración. El equipo catalán dominó con autoridad el primer tiempo (62-38) pero terminó sudando para evitar la remontada gallega, ambos equipos empatados ahora en seis victorias.