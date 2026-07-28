El Unicaja contrata a Willy Hernangómez para la próxima temporada

Willy Hernangómez, durante un calentamiento. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Baloncesto ha anunciado la incorporación para la próxima temporada del pívot madrileño Willy Hernangómez, de 32 años y 2,10 metros de altura, que llega a Málaga tras una dilatada carrera en NBA y Euroliga que le ha llevado a ser "un jugador dominante" en la selección española.

Así lo definió este martes el Unicaja tras alcanzar su acuerdo con un Willy Hernangómez que le aportará "galones". "Su experiencia al máximo nivel, su talento y su liderazgo con la selección española le convierten en un refuerzo destacado para el equipo", indicó la nota de prensa sobre el expívot de Real Madrid y más recientemente del FC Barcelona.

"Hernangómez sobresale por ser un pívot con una gran capacidad para jugar cerca del aro, notable juego de pies y reseñable habilidad para finalizar con ambas manos. A ello une un gran instinto reboteador, capacidad para generar ventajas en el poste bajo y una buena visión de juego para asistir desde la pintura. Su presencia física y conocimiento del juego le permiten ser una referencia ofensiva y aportar solidez bajo el aro", resumió la entidad malagueña sobre su flamante fichaje.

Durante la pasada temporada con el Barça promedió 7,7 puntos (65,2% en tiros de 2) y 3,9 rebotes en apenas 14 minutos sobre la cancha en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga promedió 5,6 puntos y 3,8 rebotes en 13 minutos, perdiendo el protagonismo que se le presuponía.

"Su palmarés con la selección española lo sitúa entre los grandes referentes del baloncesto nacional de los últimos años. Ha conquistado la Copa del Mundo de 2019, los Eurobaskets de 2015 y 2022, logrando además el premio al MVP del Eurobasket de 2022 (promediando 17,2 puntos, 6,9 rebotes y una asistencia), así como la medalla de bronce en los JJ.OO. de Río 2016 y el bronce en el Eurobasket de 2017", añadió la nota.

"Su peso dentro del combinado nacional ha sido determinante durante la última década, convirtiéndose en uno de los pilares de la generación que ha mantenido a España entre las grandes potencias del baloncesto internacional", subrayó el comunicado de prensa del Unicaja.

"Otro aspecto a tener en cuenta es que conoce al entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, con quien coincidió en la selección española durante las concentraciones de 2015 y 2016 cuando formaba parte del cuerpo técnico dirigido por Sergio Scariolo. Asimismo, también ha compartido vestuario en numerosas convocatorias con el capitán del equipo", se mencionó al base Alberto Díaz, un habitual de 'La Familia'.

Por último, el comunicado de prensa recalcó que el Unicaja "incorpora" gracias a Hernangómez "a un jugador de talla internacional y contrastada experiencia que reforzará el juego interior del equipo".