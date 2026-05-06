Unicaja y La Laguna Tenerife buscan su trío de Champions en Badalona

Alberto Díaz y Marcelinho Huertas - AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja y La Laguna Tenerife optan desde este jueves a un tercer título en la Champions FIBA con oportunidad de verse en la final si avanzan contra AEK Atenas y Rytas Vilnius, como inicio de la 'Final a cuatro' que se celebra en el Olímpic de Badalona.

Ambos equipos son ya dos clásicos del torneo continental, con la historia reciente en manos de un Unicaja que aterriza en Badalona como doble campeón (2024 y 2025). Los de Ibon Navarro aspiran a un récord histórico de tres títulos en el palmarés del torneo, que además serían seguidos, por los dos que tienen precisamente los canarios (2017 y 2022) y también el San Pablo Burgos (202 y 2021).

La tradición española no está garantizada pero tiene muchas papeletas de nuevo éxito, aunque el primer paso serán unas duras semifinales este jueves. La 'F4' la abrirá el equipo canarista a las 18.00 (hora peninsular), la novena fase final de su palmarés en las diez ediciones de vida que acumula la BCL, por la primera de un Rytas Vilnius lituano que ganó la Eurocup en 2009.

Los de Txus Vidorreta siguen sacando el jugo de los talentos más veteranos e incansables del Viejo Continente, como Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini, más Patty Mills. El técnico aurinegro celebró en la previa contar con toda la plantilla, recuperados también Jaime Fernández y Fran Guerra. Los lituanos, un equipo ofensivo y de posesiones cortas, cuentan con mucho jugador nacional y ex de la ACB como Jerrick Harding o Jordan Caroline.

Por su parte, el Unicaja llega al desenlace de un nuevo título continental en muy mal momento, una mala inercia que confía en poder apartar para centrarse en ganar la Champions por tercer año consecutivo. Los de Ibon Navarro han perdido seis de los últimos siete partidos de Liga Endesa, poniendo en riesgo la zona de 'playoffs' en la clasificación doméstica.

En Badalona, donde ganaron la Copa del Rey en 2023 precisamente contra los de La Laguna, los de Málaga arrancarán contra un duro AEK Atenas, equipo de los más físicos del torneo, y que tendrá además sed de venganza tras caer en semifinales el año pasado. Tras la salida el pasado verano de Tyson Carter, Dylan Osetkowski o Kameron Taylor, el ADN del mejor Unicaja de su historia quiere salir a relucir para triunfar otra temporada.