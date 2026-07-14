El Unicaja refuerza su perímetro con Ignas Brazdeikis

Archivo - Ignas Brazdeikis, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Baloncesto ha reforzado este martes su perímetro para la próxima temporada tras acordar el fichaje del jugador lituano-canadiense Ignas Brazdeikis, alero de 27 años y 2,01 metros de altura, y que llega al club de Málaga procedente del Zalgiris Kaunas.

"Pese a su juventud, posee una destacada trayectoria en la que ha formado parte de equipos tanto de la Euroliga como de la NBA", indicó el Unicaja en su comunicado oficial. "Es uno de los aleros clásicos de las últimas cuatro temporadas de la Euroliga", añadió la nota de prensa, tras haber rendido Brazdeikis a bastante buen nivel en el conjunto de Kaunas (2022-23, 2024-25 y 2025-26) y también en el Olympiacos (2023-24).

"Brazdeikis comenzó sus pasos en la prestigiosa Universidad de Michigan de la NCAA estadounidense, en la que cuajó un gran año en la temporada 2018-19, siendo elegido para el segundo equipo All-Big Ten de 2019, nombrado Novato del Año de la Big Ten e incluido en el equipo ideal de novatos de la Big Ten", recordó el Unicaja en su texto de prensa.

Luego el comunicado apuntó que "ese gran rendimiento en su único año universitario" le valió a 'Iggy' Brazdeikis para ser elegido en el puesto 47 de la segunda ronda del Draft 2019 de la NBA por los Sacramento Kings, aunque sus derechos fueron traspasados a los New York Knicks.

"En la 'Gran Manzana' inició su trayectoria en la NBA, en la que estuvo durante casi dos temporadas completas (2019-21), en las que también disputó minutos en el Westchester Knicks, equipo de la NBA G League vinculado a esta franquicia. En marzo de 2021 fue traspasado a los Philadelphia 76ers, en el que solo disputó un partido", recordó la nota.

"Semanas más tarde se uniría a los Orlando Magic hasta el final del curso, logrando 11,1 puntos, 5,1 rebotes y 2 asistencias en los ocho partidos que jugó. Una vez concluida la temporada, firmó un contrato dual con la franquicia de Florida, lo que le permitió disputar en la 2021-22 42 encuentros tanto con los Magic --en los que promedió 5 tantos y 1,7 rebotes en 12,8 minutos-- como con los Lakeland de la G League", agregó.

Más tarde regresó a su Kaunas natal. "Estuvo en el curso 2022-23, cuajando una buena temporada tanto en la liga lituana (competición que conquistó junto con la Copa Rey Mindaugas) como en la Euroliga, lo que le permitió firmar por uno de los grandes conjuntos del continente, el Olympiacos. En El Pireo consiguió durante el curso 2023-24 la Supercopa y la Copa griega, aunque la falta de minutos debido a la gran competencia en su posición motivó su regreso un año después a Kaunas", recalcó la nota.

"Se consolidó como uno de los jugadores más destacados", subrayó el comunicado, pues Brazdeikis ayudó a ganar dos ligas lituanas (2024-25 y 2025-26) y dos Copas Rey Mindaugas (2025 y 2026). De hecho, fue designado MVP en la edición de 2025 tras promediar 18 puntos, 4,5 rebotes y 1,5 asistencias para 20 de valoración. "En la pasada temporada 2025-26 firmó 8,6 puntos y 2,4 rebotes en la liga lituana", detalló el Unicaja.

Criado en Canadá, Brazdeikis jugó en las categorías inferiores de ese país e incluso ganó una medalla de plata en el FIBA Americas Sub-16 y disputó con la selección norteramericana el Campeonato del Mundo Sub-17.

"Sin embargo, con la mayoría de edad comenzó a defender los colores de Lituania. Debutó en el Eurobasket 2022 con el combinado europeo, firmando 10,7 puntos, 3,7 rebotes y 1,7 asistencias. Destacado fue su papel ante España en octavos de final, ante la que consiguió 17 puntos y 7 rebotes, incluyendo un palmeo que llevó el choque a la prórroga, donde finalmente cayeron eliminados", prosiguió el Unicaja en su texto.

"Un año después, formó parte de la plantilla que jugó la Copa del Mundo 2023 que consiguió el sexto puesto, promediando 11 puntos, 3,5 rebotes y 2,5 asistencias. Recientemente ha formado parte del combinado presente en la ventana FIBA clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2027, con números de 12,5 tantos, 4,3 rebotes, 3,5 asistencias para 15,8 de valoración, siendo uno de los pilares", concluyó la nota malagueña.