Usman Garuba anima a disfrutar del deporte a los alumnos del Campus Social Basketball Kellogg's

El pívot internacional español del Real Madrid Usman Garuba ha animado a disfrutar del deporte a los alumnos del Campus Social Basketball Kellogg's. - KELLOGG'S

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español de baloncesto del Real Madrid Usman Garuba, embajador de hábitos de vida saludables de Kellogg's, ha animado a disfrutar del deporte a los niños que participan esta semana en el Campus Social Basketball Kellogg's en el CEIP Eduardo Rojo de Puente de Vallecas en Madrid.

Por sexto año consecutivo Kellogg's ha ofrecido esta actividad a 300 niños y niñas, entre 6 y 12 años, en colegios de Madrid y Valencia. Durante el desarrollo de los campus, los participantes reciben cuatro de las cinco comidas diarias recomendadas, combinadas con actividades que fomentan hábitos saludables para el bienestar físico, emocional y social.

Como parte de su compromiso con el bienestar físico, emocional y social, y con el objetivo de alentar a los menores y a sus familias a adoptar hábitos de vida saludable, Kellogg's en España lleva más de dos décadas apoyando el baloncesto como un deporte de equipo, inclusivo y que destaca por sus valores.

El embajador de Kellogg's Usman Garuba ha declarado en su visita al campus que le emociona ver a los niños disfrutar jugando baloncesto. "Me encanta hacer este tipo de actos porque veo a los niños muy ilusionados de verme. Y eso me hace valorar el trabajo que hago. Para mí es también importante transmitir que yo he sido uno de ellos. Y que ellos me vean así, con esa ilusión, es algo que me hace muy feliz", comentó.

Los programas sociales de Kellogg's facilitan la incorporación de patrones alimentarios positivos y la práctica regular de actividad física en los menores, especialmente en los más vulnerables, a través de la colaboración con diversas organizaciones del ámbito social y deportivo, tanto a nivel nacional como internacional.

Actualmente hasta 1.500 menores participan anualmente en los programas sociales 'Todos a Desayunar' de Kellogg's, 'Social Basketball School Kellogg's', 'Campus Social Basketball Kellogg's' y, las recientemente creadas, 'Becas FEB K nada te frene'.