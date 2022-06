Usman Garuba: "Me gustaría ser parte de la selección y de los que más destaquen en el futuro"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de los Houston Rockets Usman Garuba mostró este jueves su "total disponibilidad a la selección" de cara al Eurobasket del próximo mes de septiembre y reconoció que "le gustaría ser parte" del combinado nacional en el relevo generacional en el que se encuentra inmerso y "ser de los que más destaquen en el futuro" para "llevar a la selección a las medallas".

"Me gustaría ser parte de la selección y destacar, ser de los que más destaquen en el futuro. Estoy trabajando para ello día a día, es un objetivo para mí llevar a la selección a las medallas con el equipo que tendremos en el futuro, que es muy ilusionante", comentó Usman Garuba tras la presentación del Campus Social Kellogg's en el CEIP Eduardo Rojo de Madrid.

El ex del Real Madrid se encuentra con "muchas ganas de que llegara este momento" tras un año complicado en Houston y está "muy contento" de ofrecer su "total disponibilidad a la selección" en un verano que será para "trabajar y disfrutar" con el combinado nacional.

Sobre los posibles problemas en la dirección de juego en el equipo de Sergio Scariolo, el pívot no se mostró preocupado. "En el puesto de base es cierto que tenemos lesiones, Ricky Rubio, Carlos Alocén, más jugadores como el 'Chacho', que se retiró de la selección, pero tenemos jugadores de sobra de calidad para ese puesto, que pueden suplirles bien", destacó.

En este sentido, ante los rumores de una posible nacionalización del jugador de UNICS Kazan Lorenzo Brown, Garuba opinó que "cualquier ayuda siempre será para bien para la selección", mientras que también habló sobre el posible retorno de Serge Ibaka, que no juega con España desde 2014 y que podría haberse ofrecido para jugar el Eurobasket tras su última temporada en los Milwaukee Bucks. "Siempre es bueno tener jugadores de ese nivel para la selección, creo que va a ayudar mucho a la selección siempre que vaya", declaró.

"CONFÍO EN QUE MI REAL MADRID LLEGUE A LA FINAL"

Usman Garuba se acordó también del que fuera su equipo antes de dar el salto a la NBA, el Real Madrid. El pívot analizó las semifinales de Liga Endesa que enfrentarán a cinco partidos a los blancos contra el Baskonia y al FC Barcelona contra el Joventut.

"Van a ser partidos muy duros, los cuatro equipos que están ahí están jugando a un nivel muy alto, el Joventut y Baskonia se enfrentan a Real Madrid y Barça, creo que pueden oponerles resistencia, pero los favoritos son obviamente el Real Madrid y el Barça y veremos qué pasa", aseguró.

El jugador alcarreño pronosticó una final entre madridistas y blaugranas, equipos que ya se vieron las caras recientemente en la Final Four de la Euroliga. "Sería raro que no pasara, pero todo puede pasar. Confío en que mi Real Madrid llegue a la final, eso sin duda, y en el resto veremos", auguró.

Garuba recalcó como el mejor valor de sus excompañeros en el Real Madrid que "siempre compiten". "He estado ahí tres años en el primer equipo, sé cómo funcionan las cosas, sé que es un equipo que cuando más aprietan las cosas siempre van a estar ahí y van a competir, da igual los jugadores que estén, siempre van a estar ahí compitiendo por títulos", explicó.

"MI TEMPORADA HA SIDO UN POCO FRUSTRANTE"

El jugador de los Rockets habló también sobre cómo fue su primer año en la NBA, donde la adaptación no ha sido sencilla y cómo pretende solucionar sus problemas de cara al futuro. "Mi temporada ha sido un poco frustrante, la falta de minutos, lesiones, poca continuidad, pero desde que acabé la temporada me propuse metas para mejorar en este verano y estoy trabajando mucho en Houston, me paso la mayoría del tiempo que he tenido libre ahora allí para entrenar y voy a estar yendo y viniendo en verano para entrenar", subrayó.

Para las Finales de la NBA entre los Warriors y los Celtics, cree que "hay mucho nivel en los dos equipos" y que "van a ser muy buenos partidos", por lo que "muchos van a tener ojeras", entre los que se incluye. ""Me decanto por Warriors, pero no me sorprendería que Celtics diera la sorpresa, porque son dos equipos a un nivel muy alto", advirtió.