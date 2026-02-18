Valencia acoge su tercera Copa ACB en el nuevo Roig Arena

El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia, como el Roig Arena que acogerá la competición en 2026 - ACB

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valencia, en el nuevo y espectacular Roig Arena, albergará las próximas dos ediciones, la presente de 2026 y la del año que viene, de la Copa del Rey de baloncesto, tras el acuerdo alcanzado por la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) y la Generalitat Valenciana para dar lustre a un pabellón de última generación con capacidad para más de 15.000 aficionados.

El flamante Roig Arena, un nuevo recinto multiusos, fue estrenado por el Valencia Basket al principio de esta temporada 2025/26 y cuenta con una capacidad para acoger a más de 15.000 espectadores en partidos de baloncesto y otros eventos deportivos.

La llegada de la Copa del Rey a Valencia, con la confirmación de dos ediciones, permite a la afición valenciana y al resto de aficionados que acudan a la cita poder vivir una de las mejores competiciones de baloncesto de Europa en un pabellón que nada tiene que envidiar a las mejores 'arenas' del mundo.

Con una pista anexa en el interior del recinto para poder entrenar, vestuarios de lujo, instalaciones al día para prensa y 'hospitality' y todo tipo de oferta de gastronomía y bebida para la afición, el Roig Arena llega preparado a su primera gran competición, ya que la Copa del Rey 2026 será su estreno como sede de una gran final.

No le pasa lo mismo a Valencia, pues la ciudad del Turia ya fue sede de dos Copas del Rey en 1999 y 2003. Entonces la sede fue el Pabellón Fuente de San Luis, conocido como 'La Fonteta', que ahora acogerá la Minicopa Endesa y es vecino privilegiado de la nueva edición absoluta, pues el Roig Arena está al lado del nuevo jardín que une ambos pabellones.

En 2003, La Fonteta no dio fortuna al equipo 'taronja' y proclamó como campeón al FC Barcelona, que venció por 84-78 al TAU Cerámica Baskonia en una ajustada final en la que el mejor jugador fue el histórico alero serbio Dejan Bodiroga. Y en 1999 el ganador fue el equipo baskonista al superar por 70-61 al Caja San Fernando de Sevilla.