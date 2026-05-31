El Valencia Basket arrasa el Palau y el Barça no es cabeza de serie

Jaime Pradilla, Valencia Basket y Miles Norris, Barça, Liga Endesa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket dio una paliza (77-102) este domingo al Barça en la aplazada jornada 33 de la Liga Endesa, último partido que quedaba de temporada regular para definir los cruces de cuartos de final por el título: Real Madrid-La Laguna Tenerife, Valencia Basket-Surne Bilbao, Kosner Baskonia-Asisa Joventut y UCAM Murcia-Barça.

El cuadro 'taronja' se reafirmó como candidato a la que sería su segunda ACB, tras la que ganaron en 2017 con el mismo Pedro Martínez en el banquillo, olvidada ya la derrota en semifinales de la Euroliga contra el Real Madrid. El Valencia, que se quedó la segunda plaza, fue muy superior a un Barça que esta semana conoció que su técnico Xavi Pascual no seguirá la próxima temporada.

Jaime Pradilla (10 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración) y Jean Montero (19 puntos) pasaron por encima de un Barça a remolque desde el inicio. El Valencia demostró una vez más su fondo de armario y, con una actuación coral, impidió al Barça ser cabeza de serie en los 'playoffs'. En los catalanes, que se podrían ver en semifinales con el Real Madrid, solo destacó Tornike Shengelia (17 puntos).

El Valencia se quedó el segundo puesto con 25 victorias, una menos que los blancos, y se citó en cuartos de final con el Surne Bilbao Basket al mejor de tres partidos. Por ese lado del cuadro, Baskonia y Joventut vivirán un clásico por avanzar a semifinales. Mientras, el Barça jugará contra el UCAM Murcia, sin factor cancha, en una igualada eliminatoria después de que esta campaña los de Sito Alonso vencieran los dos partidos contra los catalanes.

El ganador se medirá a Real Madrid o La Laguna Tenerife, el único cruce que quedó definido después de la última jornada que se disputó el pasado viernes. Los 'playoffs' empezarán este martes 2 de junio con el UCAM Murcia-Barça y el primer duelo entre madrileños y canarios, mientras que el miércoles será el inicio de los otros dos cuartos de final, a las 19.00 y 21.00 hora peninsular española.