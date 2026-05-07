El Valencia Basket busca otra noche heroica en Atenas

Sergio de Larrea, del Valencia Basket, durante el segundo partido del 'Play-off' de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena de València - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket afronta este viernes (20.15 horas) en el Telekom Center Athens el cuarto partido de su serie de 'Playoffs' de la Euroliga ante el Panathinaikos con la obligación de volver a ganar para seguir soñando con una 'Final Four' que, precisamente, se disputará en el feudo del conjunto griego, un reto gigantesco para unos 'taronja' que ya han demostrado en esta eliminatoria que pueden tumbar a los verdes, uno de los grandes favoritos al título.

El equipo de Pedro Martínez llega al cuarto asalto tras salvar su primer 'match ball' con una victoria de enorme mérito el pasado miércoles en Atenas (87-91), en un duelo bronco, eléctrico y cargado de tensión que permitió al conjunto valenciano recortar distancias hasta el 2-1 y mantener viva una eliminatoria que había arrancado con dos mazazos consecutivos en el Roig Arena.

Porque el Panathinaikos se había llevado los dos primeros partidos en València en finales agónicos y crueles para el cuadro español. En el primero, Kendrick Nunn decidió prácticamente sobre la bocina un encuentro áspero y defensivo (67-68), mientras que en el segundo Nigel Hayes-Davis culminó otra noche dramática con una canasta ganadora en la prórroga y sobre la bocina para el 105-107 definitivo.

Aquellos dos encuentros dejaron al Valencia Basket contra las cuerdas, pero también reforzaron la sensación de que la diferencia entre ambos equipos era mínima. De hecho, los valencianos han dominado buena parte de los apartados estadísticos de la serie, especialmente en valoración, rebote y asistencias, aunque no habían logrado traducirlo en victorias hasta el tercer partido.

Y en Atenas apareció por fin el premio a la resistencia. Los 'taronja' firmaron su actuación más coral de la eliminatoria, llegaron a rozar los veinte puntos de ventaja y resistieron la reacción final de un Panathinaikos espoleado por un Telekom Center Athens convertido en una caldera. Montero, Badio, Thompson y Taylor lideraron el triunfo valenciano en otra noche marcada por la tensión ambiental.

El encuentro volvió a calentarse desde la grada y también en la pista, con continuos rifirrafes y un nuevo episodio de crispación alrededor del entorno verde tras las polémicas declaraciones y comportamientos recientes de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, sancionado precisamente para ese tercer partido. Además, Ergin Ataman y Pedro Martínez acabaron expulsados después de encararse en pleno tercer cuarto.

Ahora, el Valencia Basket intentará completar otra hazaña histórica. Solo un equipo en la historia de la Euroliga moderna ha conseguido remontar un 0-2 con desventaja de campo para forzar un quinto encuentro: el Real Madrid ante el Partizán en 2023, camino además del título continental. El conjunto valenciano quiere seguir esa senda y aferrarse también a un precedente propio, cuando levantó un 0-2 ante el Barça en las semifinales de la Liga Endesa de 2014 para devolver la serie, entonces, a La Fonteta.

Además, el conjunto valenciano se aferra a su buen rendimiento en Atenas esta temporada, ya que ha ganado sus dos visitas al OAKA en el curso 2025-26: el 79-89 de la Fase Regular y el reciente 87-91 del tercer partido de esta serie de cuartos de final. Un escenario históricamente complicado, pero donde el Valencia Basket ha encontrado argumentos competitivos para creer.

Pedro Martínez, no obstante, seguirá pendiente del estado físico de varios jugadores. Xabi López-Arostegui continúa entre algodones por sus problemas musculares y Josep Puerto tiene muy difícil jugar tras sufrir un esguince de tobillo en el tercer encuentro. También son duda Omari Moore y Yankuba Sima.

Enfrente estará un Panathinaikos herido, pero todavía con dos oportunidades para cerrar la eliminatoria, la primera de ellas delante de su afición, y meterse en una 'Final Four' que jugaría en casa. El equipo de Ataman mantiene fuera al lesionado Kostas Sloukas, aunque sigue contando con una plantilla plagada de talento y recursos ofensivos.

Kendrick Nunn continúa siendo el máximo anotador de la serie, mientras que Hayes-Davis, Osman, Shorts o Rogkavopoulos ya han tenido actuaciones decisivas en distintos momentos de la eliminatoria. Y, por encima de todos en regularidad, emerge la figura de Mathias Lessort, el más constante del conjunto griego en estos cuartos de final.

El Valencia Basket, mientras tanto, llega convencido de que ya ha demostrado poder sobrevivir en el infierno ateniense. Le falta ahora volver a hacerlo para convertir una misión casi imposible en una noche histórica y devolver la serie decisiva al Roig Arena. Que continúe la epopeya ateniense para los 'taronja' y que la serie regrese a un Roig Arena que tiene ganas de revancha.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Shorts, Rogkavopoulos, Faried, Hernangómez, Grigonis, Mitoglou y Tollopoulos.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello y De Larrea.

--ÁRBITROS: Radovic, Difallah y Petek.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/Movistar+.