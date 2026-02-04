El Valencia Basket busca redención en Tel Aviv

Archivo - Sergio de Larrea del Valencia Basket en un partido en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este jueves al Hapoel IBI Tel Aviv en el Menora Mivtachim Arena (20.00), en la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga, con la intención de olvidar el duro varapalo del martes en Estambul y de no volverse a Valencia con una semana negra, si bien tienen ante sí una salida muy complicada, en un feudo hostil y ante un equipo debutante pero que ya les ganó en la primera vuelta.

Los 'taronja', quintos pero empatados a 16 victorias en un grupo de siete clubes (algunos con un partido pendiente), saben que ganar en Tel Aviv les mete otra vez de lleno en la lucha por el liderato. Perder no sería ningún drama, tampoco, pero saldrían tocados al encajar la undécima derrota en esta Fase Regular y la cuarta consecutiva lejos del Roig Arena. Como visitantes, los valencianos están sufriendo últimamente mucho. Pero, todo puede cambiar en Tel Aviv.

El pasado martes los 'taronja' cayeron con estrépito ante el Anadolu Efes (107-90) en Estambul, al sucumbir ante los recuperados turcos de Pablo Laso liderados por Ercan Osmani, que dio aire a un equipo que fue capaz de tumbar a unos valencianos que sumaron su décima derrota y que ahora llegan a esta cita con la voluntad y la necesidad de recuperarse, con un triunfo, en la tabla.

Pese a los 30 puntos del 'taronja' Nathan Reuvers, y pese a ganar dos de los cuatro parciales, el Valencia Basket no pudo competir en la pista otomana. Los de Pedro Martínez se vieron superados con facilidad de inicio y, pese a meterse parcialmente en el choque en algunos minutos, no tuvieron opciones reales de ganar y sumaron una dolorosa derrota, la tercera consecutiva lejos del Roig Arena.

Anadolu Efes llegaba con nueve derrotas seguidas a esta cita y cuajando una muy mala temporada, fruto en parte de las bajas clave. Pero los de Pablo Laso están recuperando efectivos, habían luchado bien en algunas de esas derrotas y esta vez explotaron en positivo para, gracias a los 20 puntos de Osmani, los 19 del 'extaronja' Jordan Loyd o los 18 de Saben Lee superaron con creces a los españoles, que no pudieron competir en ningún momento.

Por su parte, el Hapoel Tel Aviv, tercero en la tabla con un balance de 16-9, al tener que recuperar un partido perdido, llega a esta choque directo de la zona alta tras encajar tres derrotas consecutivas. Sin duda, una muy mala racha a la que quieren poner fin. El Valencia Basket puede pagar los platos rotos del equipo de Dimitris Itoudis , que cayó esta semana en la pista del Estrella Roja de Belgrado por 87-75 pese a los 16 puntos del 'extaronja' Chris Jones, que se enfrenta a su exequipo.

El Hapoel IBI Tel Aviv llega a esta jornada con varias incógnitas importantes en su rotación. Dimitris Itoudis no tiene asegurada la participación del escolta Elijah Bryant, que arrastra problemas abdominales, ni del base Vasilije Micic, con molestias en la rodilla tras la última jornada. Además, el conjunto israelí tiene confirmadas las bajas de larga duración del base Tyler Ennis, que se perdió la temporada por una rotura del tendón de Aquiles, y del ala-pívot Tomer Ginat, fuera hasta mediados de febrero por una lesión en la pierna.

En el Valencia Basket, Pedro Martínez está pendiente del estado físico de Matthew Costello, que es duda por molestias en la rodilla izquierda, mientras que Isaac Nogués figura como incierto aunque fuera de la rotación habitual en la Euroliga. El resto del equipo viajará a Tel Aviv con la misión de competir mejor a domicilio y de dar un golpe de efecto en una pista siempre exigente.

Así, el Menora Mivtachim Arena será escenario de un duelo directo de la zona alta, con dos equipos necesitados de una reacción tras sus últimos tropiezos. Para los 'taronja', ganar supondría un valioso punto de inflexión y una inyección de confianza lejos del Roig Arena; para el Hapoel, la oportunidad de cortar su mala racha y reafirmarse en la pelea por las primeras posiciones.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Timor, Micic, Wainright, Malcolm y Oturu --posible quinteto inicial--; Motley, Jones, Blakeney, Palatin, Blayzer, Odiase y Madar.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, De Larrea, Key, Montero y Moore.

--ÁRBITROS: Belosevic, Zamojski y Calic.

--PABELLÓN: Menora Mivtachim Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+.