Valencia Basket y Casademont Zaragoza repiten final de la Supercopa Liga Femenina Endesa

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket superó (70-75) a Perfumerías Avenida y Casademont Zaragoza hizo lo propio este sábado con Hozono Global Jairis (81-59) para citarse este domingo en la final de la Supercopa Liga Femenina Endesa.

El torneo en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca comenzó con el vigente campeón, en busca de su tercer título consecutivo, cumpliendo en la 'semi' más dura. Las de Rubén Burgos despegaron en el segundo cuarto (13-26) pero el equipo salmantino se quiso rebelar ante su bestia negra.

Hind Ben Abdelkader (22 puntos) y la aportación en el tramo decisivo de Awa Fam sujetaron la reacción de Avenida, de la mano de la también internacional española Andrea Vilaró. El acierto exterior de Perfumerías obligó a apretar los dientes a un Valencia que podrá defender el título en la final del domingo.

Enfrente, el equipo 'taronja' tendrá, como el año pasado, a un Basket Zaragoza que no dio opción en la segunda semifinal desde el primer cuarto. El equipo maño acudió a la reedición también de la final de Liga con intención de terminar con la dictadura nacional del Valencia. Merritt Hempe (22 puntos) y Helena Pueyo (15 y 22 de valoración) lo hicieron imposible para el Jairis.