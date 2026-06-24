El Valencia Basket cita a su afición en el Roig Arena este jueves para celebrar la Liga Endesa

Neal Sako, Valencia Basket, celebración de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket celebrará este jueves a las 20.00 el título de Liga Endesa conquistado en el Palau Blaugrana en el cuarto partido del 'Playoff' final, con una fiesta en el Roig Arena.

Después de conquistar la liga este miércoles por segunda vez en su historia derrotando al Barça, el equipo 'taronja' citó a su afición para la fiesta de celebración en su pabellón. El Roig Arena será el espacio para acoger las celebraciones, con la entrada libre y gratuita hasta completar el aforo disponible y se realizará por las puertas C (gradas) y D (pista).

El acceso abrirá sus puertas a las 19.00 de la tarde y a las 20.00 dará comienzo el acto. "En él hablarán los protagonistas del título liguero, habrá música, imágenes inéditas de la celebración y muchas sorpresas más", según adelantó el Valencia Basket.