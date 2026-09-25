Valencia Basket defiende trono doméstico ante las ganas de revancha de Real Madrid y Barça

Archivo - El Valencia Basket celebra la conqusita de la Liga Endesa 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026-2027 de la Liga Endesa arranca este fin de semana con el Valencia Basket defendiendo el trono que conquistó brillantemente el año pasado y con la habitual nómina de aspirantes encabezada por un Real Madrid que falló contra todo pronóstico el año pasado y un Barça que quiere volver a saborear un gran título.

El conjunto 'taronja' logró la pasada campaña coronarse campeón de liga por segunda vez en su historia, nueve años después de la primera vez, y todo tras un gran año donde acabó sacando partido a su regularidad y buen baloncesto con Pedro Martínez, su técnico que le hizo ganador ya la primera vez.

El equipo valenciano, subcampeón en 2025, se ha presentado como la alternativa al tradicional binomio Real Madrid-Barça, y ahora intentará la difícil misión de defender título con una plantilla totalmente renovada respecto a la del año anterior tras la marcha de jugadores importantes como Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla o Sergio de Larrea, y de su arquitecto, un Pedro Martínez que dirigirá ahora al conjunto madridista.

De todos modos, el Valencia Basket, que tendrá la difícil tesitura de convivir con el duro calendario que le supone la exigencia de la Euroliga, ha tratado de mantener un buena plantilla y ha fichado jugadores contrastados como Nikola Mirotic, que vuelve a la Liga Endesa, el 'eléctrico' TJ Shorts, Armoni Brooks o el prometedor Mario Saint-Supéry.

La Liga Endesa se presenta apasionante e igualada, con muchos cambios en equipos, entre ellos en los otros dos principales favoritos. El Real Madrid optó por un cambio de rumbo provocado por el mal final de temporada y la sorpresiva eliminación en los cuartos de final ante el La Laguna Tenerife pese a tener el 'factor cancha'.

El conjunto madrileño dominó prácticamente con holgura toda la Fase Regular, pero pareció desactivarse, lastrado por las lesiones de su juego interior, tras pelear hasta el último suspiro por la duodécima Copa de Europa. El club prescindió de Sergio Scariolo y la dirección deportiva y encomendó a Pedro Martínez la reestructuración de una plantilla con siete jugadores nuevos, entre los que destacan Timothé Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla o los exNBA Damian Jones y Nick Smith Jr, y que perdió a uno de sus grandes baluartes como Mario Hezonja, 'MVP' de la pasada temporada, además de a Trey Lyles.

El histórico Barça también ha movido de arriba a abajo la sección para intentar recuperar protagonismo nacional y continental. El conjunto catalán ganó su último título de la Liga Endesa en 2023 y desde entonces no ha vuelto a levantar ningún gran trofeo y perdiendo parte de su estatus en España.

El equipo blaugrana lleva unas campañas algo agitadas y el año pasado no pudo darse una alegría al perder la final liguera de forma clara contra el Valencia Basket. Xavi Pascual había vuelto para enderezar el rumbo, pero el de Gavà se marchó a Dubai y el club acometió un nuevo proyecto que es seguramente el de mayor incógnita por la cantidad de jugadores nuevos, once, casi una plantilla entera, con Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y Juan Núñez como supervivientes.

BASKONIA, UCAM Y JOVENTUT QUIEREN DAR 'GUERRA'

A partir de ahí, el abanico de candidatos se abre mucho en un campeonato doméstico donde la pelea por estar en la Copa del Rey centrará su primera mitad y por meterse en las eliminatorias por el título y evitar el descenso, la segunda.

El UCAM Murcia rayó a gran nivel el año pasado y en su caso es de los pocos de arriba que no ha cambiado de técnico, confiando en Sito Alonso, pero que ha perdido a dos jugadores claves como Devontae Cacok y David DeJulios para repetir su gran temporada regular del año pasado en la que acabó cuarto. Tampoco ha variado su banquillo el Kosner Baskonia, que necesitará aparcar cierta irregularidad para estar de nuevo en la parte alta con un equipo que ha perdido a jugadores importantes como Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest.

El Asisa Joventut también sigue con su técnico del año pasado, un Dani Miret con el que ya ha podido festejar el título de la Supercopa Endesa disputada en casa, en Badalona, y primer trofeo en casi dos décadas. La 'Penya' se aferra a la estelar pareja de bases que forman Ricky Rubio y Nicolás Laprovittola, y a recuperar cuanto antes a otro veterano como el pívot croata Ante Tomic.

La Laguna Tenerife y el Unicaja vivieron dos campañas algo más alejadas del nivel de años anteriores, aunque en el caso del equipo tinerfeño fue capaz de dar la campanada en los 'playoffs' eliminando al Real Madrid y ganándole los dos choques en el Movistar Arena.

El conjunto canario sigue agarrado al dúo del infinito Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, con el refuerzo de Kyle Guy, aunque ha perdido a su entrenador de las últimas ocho campañas y que puso rumbo a la Costa del Sol para tratar de devolver al Unicaja al lugar perdido. El equipo cajista, campeón en 2006, fecha desde la que no ha vuelto a jugar ni siquiera una final, puso fin al proyecto con Ibon Navarro después de un año gris donde ni siquiera se pudo meter en los 'playoffs'. Willy Hernangómez es su gran apuesta para apuntalar su bloque.

El lugar malagueño en las eliminatorias por el título lo ocupó un Surne Bilbao Basket, que también tiene el listón alto de estar entre los ocho mejores y que lidera un grupo de equipos dispuestos , donde hay una amplia lista de candidatos como el Kids&Us Manresa o el Río Breogán, que buscarán alejarse todo lo posible de un descenso que el año pasado envió a la Primera FEB a un histórico como el Gran Canaria junto al Coviran Granada.

Casademont Zaragoza, salvado milagrosamente, MoraBanc Andorra, FIATC Girona, Ilerna Lleida, Recoletas Salud San Pablo Burgos y los dos nuevos, los gallegos Monbus Obradoiro y Leyma Coruña, tratarán de evitar la quema con el mayor margen posible en una Liga Endesa cuya Fase Regular terminará el fin de semana del 21 al 23 de mayo, y cuyo campeón se conocerá a finales de junio.