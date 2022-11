Valencia Basket y La Fonteta examinan la mejoría del Real Madrid

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá un duro examen para ver si está alcanzando una buena regularidad en su juego y en sus resultados en la visita de este martes a La Fonteta (20.30 horas), donde se medirá en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2022-2023 a un Valencia Basket que llega con ganas de resarcirse.

Después de un buen arranque, llegó un periodo de dudas al conjunto madridista que, poco a poco, parece haber ido recuperando el rumbo pese a un traspié en la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza. Esa derrota a domicilio es el único manchón en los últimos cinco partidos, ya que el resto ha sido saldado con triunfos y algunos de entidad.

Así, en esta buena racha ha conseguido mejorar su balance en la máxima competición continental gracias a las victorias en la cancha del Armani Milano italiano y las dos en el WiZink Center ante el Anadolu Efes turco, actual campeón, y el ALBA Berlín alemán. Este pasado domingo, arrolló en casa en el torneo doméstico al UCAM Murcia por 93-57.

No son tan positivas las noticias en su rival, un Valencia Basket que llega a esta siempre importante y exigente doble jornada de Euroliga después de dos derrotas claras seguidas, sobre todo en Bolonia ante la Virtus donde perdió de 30 (89-59), y a la que acompañó la sufrida el fin de semana en la Liga Endesa en otra difícil visita a Tenerife (94-78).

Estos dos reveses empañaron un tanto la imagen competitiva que está dejando el nuevo proyecto 'taronja' que conduce Alex Mumbrú y que en Europa ya ha tenido victorias de mérito ante rivales como Efes u Olympiacos, además de ante el AS Mónaco en el último choque en una Fonteta donde el Real Madrid ha caído en sus dos últimas visitas europeas.

El Valencia Basket querrá recuperar ese carácter que no apareció estos últimos días y al que impulsará su animosa grada en busca de frenar al diez veces campeón de Europa que parece haber dado no sólo con su habitual ritmo ofensivo, gracias al crecimiento colectivo, sino que en defensa está atravesando un momento sólido y ya no sólo depende de la intimidación de Walter Tavares, aunque la capacidad anotadora del equipo valenciano con Chris Jones, Jared Harper y Bojan Dubljevic le exigirá no tener despistes durante los 40 minutos.

Alex Mumbrú no tiene bajas relevantes, mientras que Chus Mateo recupera al alero francés Fabien Causeur y espera que Nigel Williams-Goss vaya cada vez cogiendo más ritmo tras volver a las canchas el pasado jueves. Guerschon Yabusele, Adam Hanga y Rudy Fernández continuarán siendo las principales bajas en el lado visitante.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Jones, Prepelic, Puerto, Dubljevic y Rivero --posible quinteto inicial-- Webb III, Alexander, Harper, Claver, Radebaugh, Pradilla, López-Arostegui y Van Rossom.

REAL MADRID: Williams-Goss, Deck, Musa, Cornelie y Tavares --posible quinteto inicial-- Sergio Rodríguez, Abalde, Llull, Hezonja, Poirier, Causeur y Ndiaye.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Foufis y Rossi.

--PABELLÓN: La Fuente de San Luis.

--HORA: 20.30/DAZN.