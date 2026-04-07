El Valencia Basket se gana los 'Playoffs'

Archivo - Jean Montero con Valencia Basket - Europa Press/Contacto/German Vidal Ponce - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha asegurado matemáticamente su presencia en los 'Playoffs' por el título de la Euroliga al ganar este martes al EA7 Emporio Armani Milan (102-96) en la jornada 36 de la Fase Regular, en un partido en el que, liderado por unos excelsos Jean Montero y Brancou Badio, logró remontar una desventaja de 13 puntos en un gran último cuarto.

En el primero de los dos partidos de esta semana en casa, antes de cerrar el jueves la Fase Regular ante el Panathinaikos, los de Pedro Martínez exhibieron su resiliencia para darle la vuelta a un choque que por momentos parecía perdido, sobre todo cuando los de Peppe Poeta dominaban por más de una decena de puntos en el tercer cuarto.

Sin embargo, el escolta dominicano Jean Montero, con 25 puntos y 31 de valoración, y el base senegalés Brancou Badio, con 20 tantos, se echaron el equipo a la espalda para llevar a Valencia Basket a la segunda plaza (23-13) de la clasificación.

En el Roig Arena, los ataques se impusieron a las defensas en un frenético primer cuarto en el que se solaparon las iniciativas en el marcador. Dos triples consecutivos del dominicano Jean Montero permitieron a los de Pedro Martínez hacerse con una pequeña renta a poco más de dos minutos del final (20-17), todo en un parcial marcado por el acierto del cuadro 'taronja' desde el perímetro, con un 5 de 7 triples (27-24).

El cuadro de Peppe Poeta, que acudía a la capital del Turia con la intención de apurar sus opciones de entrar en el 'Top 10', también se fue a la línea de tres para tratar de reconducir el duelo en el segundo cuarto. Valencia Basket, por su parte, se mantenía en la pomada gracias a los 14 puntos de Brancou Badio.

El base senegalés acercó a los locales a falta de 42 segundos para el descanso y el pívot Matt Costello se iba a la línea de tiros libres para igualar la contienda (51-51). Sin embargo, el estadounidense Armoni Brooks apareció para, casi sobre la bocina, enchufar un triple que permitía a los italianos marcharse por delante a vestuarios (51-54).

El guion cambió por completo en la reanudación. Un parcial de 13-5 hizo despegar al Armani Milan, que con otro tiro de tres de Brooks se marchó once arriba, la máxima diferencia del partido hasta el momento (56-67). Parecía reaccionar tímidamente el equipo valenciano de la mano de Jean Montero, por quien pasaban todas las jugadas de ataque, pero Shavon Shields lo hundía más (61-74).

A pesar de todo, Valencia Basket consiguió con paciencia contrarrestar el ímpetu transalpino desde el juego interior. Un 8-0 favorable, cómo no, con Montero liderando, les acercó a solo tres puntos (76-79), una reacción vital para llegar con opciones al definitivo último cuarto (78-83).

Costello lo abrió con un triple que desató la tormenta 'taronja'. Kameron Taylor y Badio se sumaron al festival ofensivo de los de Pedro Martínez para darle la vuelta al choque con un parcial de 12-0 (90-83). Milan aplacó la ira local para situarse a dos puntos (90-88), aunque los de Pedro Martínez no cedían (96-91).

Valencia afrontó los últimos 40 segundos con un +4, y dos tiros libres de Badio le hacían llegar a la centena por tercer partido (100-94). Los 'Playoffs' eran ya una realidad para la parroquia 'taronja'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 102 - EA7 EMPORIO ARMANI MILAN, 96 (51-54, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Badio (20), Thompson (10), Taylor (16), Pradilla (5) y Sako (2) --quinteto inicial--; Puerto (3), Reuvers (9), Key (6), Montero (25), Moore (2) y Costello (4).

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Ellis (7), Brooks (20), Shields (14), LeDay (16) y Nebo (6) --quinteto inicial--; Mannion (7), Booker (8), Bolmaro (4), Ricci (3), Guduric (11) y Sestina (-).

--PARCIALES: 27-24, 24-30, 27-29 y 24-13.

--ÁRBITROS: Sreten Radovic, Saulius Racys y Franko Gracin. Eliminaron a Shields por faltas personales.

--PABELLÓN: Roig Arena.