Kameron Taylor, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket lo hace fácil ante el ASVEL

Los de Pedro Martínez afianzaron el 'Top 4' de la Euroliga sin despeinarse ante el colista

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket doblegó (82-67) al ASVEL Villeurbanne este jueves en la jornada 28 de la Euroliga sin dar opción a la sorpresa del colista en el Roig Arena para afianzar su posición en el 'Top 4' con 18 victorias.

Los de Pedro Martínez castigaron las pérdidas de los galos en el primer tiempo (44-33) y remataron la faena en el tercer cuarto rondando la veintena de ventaja. El Valencia no necesitó su mejor versión ante un ASVEL errático, lejos de repetir la campanada de la semana pasada, cuando ganaron en casa de la Virtus.

El equipo 'taronja' se tomó cierta revancha de las dos victorias francesas en las últimas visitas a la capital del Turia desde la defensa y moviendo bien el balón. Con acierto de tres, y anotando tras pérdida, el equipo local amenazó con romper el partido un par de veces en la primera parte. Cinco triples locales en el cuarto inicial los maquilló Armel Traoré para los visitantes (22-17).

Darius Thompson fue el más inspirado y a él se le fueron sumando Kameron Taylor, Jean Montero, más entrando a canastas que desde fuera, Brancou Badio o Neal Sako, aunque la actuación 'taronja' estuvo repartida. Por dentro falló más el equipo de Pedro Martínez, pero la sensación de superioridad era clara al descanso (44-33).

Para evitar el típico revolcón de Euroliga, el Valencia mantuvo el partido controlado en la reanudación y engordó su renta hasta un 63-45 de cara al último cuarto, con buena defensa para engordar las pérdidas de los franceses. Edwin Jackson, quien se fue a los 20 puntos, evitó una losa mayor para el ASVEL.

Con todo, el Valencia amagó con caer en la relajación en el partido más plácido de la temporada, pero no peligró en ningún momento su 18ª victoria, firme en la tercera plaza, como peso pesado de la máxima competición continental en el año de su regreso.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 82 - ASVEL VILLEURBANNE, 67. (44-33, al descanso).

--EQUIPOS:

VALENCIA BASKET: Montero (14), Moore (3), Taylor (10), Pradilla (2) y Reuvers (7) --quinteto inicial--; Sako (5), Badio (10), Puerto (4), De Larrea (1), Key (7), Costello (5), Thompson (14).

ASVEL VILLEURBANNE: Heurtel (1), Eboua (10), Angola (8), Seljaas (8) y Traoré (7) --quinteto inicial--; Lighty (-), Atamna (2), Harrison (4), Ajinca (3), Vautier (-), Ndiaye (4), Jackson (20).

--PARCIALES: 22-17, 22-16, 19-12, 19-22.

--ÁRBITROS: Javor, Koljensic y Pitsilkas. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.