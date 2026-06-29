Valencia Basket libera a Darius Thompson y UCAM Murcia ficha a Marcis Steinbergs

Darius Thompson en un calentamiento con el Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este lunes el acuerdo alcanzado con el base estadounidense con pasaporte italiano Darius Thompson para rescindir las dos temporadas que le restaban de contrato, por lo que el jugador deja de ser 'taronja', mientras que el UCAM Murcia ha anunciado el fichaje del ala-pívot letón Marcis Steinbergs, que llega procedente del BAXI Manresa.

El club valenciano ha agradecido la "profesionalidad, entrega y trabajo" de Darius Thompson durante su etapa en la plantilla, en la que ha disputado 76 partidos con medias de 8,2 puntos, 1,8 rebotes y 3,1 asistencias para 8,9 de valoración, y le ha deseado "lo mejor" en su futuro deportivo y personal.

Tras llegar en verano de 2025 procedente del Anadolu Efes Istanbul de Turquía, su participación ha ido a menos en este único curso en el Roig Arena, hasta el punto en que no participó en la pista en la conquista del primer doblete del club, con la Liga Endesa --no jugó el 'Playoff'-- y la Supercopa Endesa.

En paralelo, el UCAM Murcia CB ha anunciado el fichaje del interior letón Marcis Steinbergs, que llega procedente del BAXI Manresa y firma por dos temporadas, hasta junio de 2028, para reforzar el juego interior del conjunto universitario en la Liga Endesa.

El jugador, de 24 años y 2,07 metros, ha promediado esta última temporada 6,4 puntos con un 35 por ciento de acierto en triples y cuenta con experiencia en la competición nacional y en torneos europeos, aportando capacidad para abrir el campo y polivalencia entre las dos posiciones interiores.