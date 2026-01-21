El Valencia Basket llega eufórico a Múnich

Archivo - Omari Moore (i), del Valencia Basket, pelea un balón con Vladimir Lucic, del Bayern Múnich, durante el duelo de Euroliga disputado este martes en València - Europa Press/Contacto/Pablo Morano - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este jueves al Bayern de Múnich (20.30) en el SAP Garden, en la jornada 23 de la Fase Regular de la Euroliga, con la posibilidad de cerrar una gran semana con un segundo triunfo tras el logrado en casa contra el Paris Basketball, si bien el feudo muniqués se le viene resistiendo a los 'taronja'.

La temporada europea que está haciendo este Valencia Basket roza, de momento, la excelencia. Las notas, que se pondrán a final de temporada, apuntan alto porque los 'taronja', en el año del estreno del flamante Roig Arena, marchan terceros pero huelen fuerte a liderato --lo tienen a un triunfo y a una carambola-- y están mostrando un gran baloncesto.

Así fue esta misma semana, en el triunfo contra el Paris Basketball (98-84) en un partido en el que, guiado por un Kam Taylor que se fue hasta los 28 puntos, llevó siempre la iniciativa para sellar un resultado que le permite afianzarse finalmente en la tercera posición de la tabla, pero con solo un triunfo de margen respecto a la zona de 'Play-in'.

Tras dos derrotas consecutivas ante Fenerbahçe (82-79) y AS Monaco (92-101), el conjunto 'taronja' supo reaccionar al amparo del Roig Arena y ofrecer un triunfo para homenajear a Pedro Martínez, que este pasado martes superó al legendario Miki Vukovic como entrenador con mayor número de partidos dirigidos en el equipo (232).

Recuperación de sensaciones y festejos por el 'veterano' Martínez que ahora deben trasladarse a Múnich para seguir por esa buena senda, en una ciudad donde el Valencia Basket apenas ha ganado en una de sus cuatro visitas, pero es que nunca ha podido el Bayern ganar en Valencia. De momento, el balance es de 6-3 favorable al Valencia Basket en los duelos directos contra el Bayern.

Y ese último triunfo fue el de esta misma temporada en la primera vuelta de la Fase Regular, con un claro 90-64 en el que brilló Brancou Badio, con 16 puntos, en el que fue un triunf coral que ahora los 'taronja' quieren repetir en Múnich para seguir despegando, de nuevo, y confirmando su condición de equipo revelación. Eso sí, el Bayern está, en general, en fase de mejora aunque venga de perder en casa contra el Partizán de Belgrado (63-67).

En el capítulo de ausencias, el Bayern de Múnich llega a València con varios problemas físicos, ya que Kamar Baldwin es baja por problemas musculares, mientras que Elias Harris y Rokas Jokubaitis continúan fuera de combate por sendas lesiones de rodilla y del ligamento cruzado anterior, respectivamente. Además, Stefan Jovic y Andreas Obst son duda hasta última hora, el primero por una conmoción y el segundo por una infección estomacal.

En el Valencia Basket, Isaac Nogués y Yankuba Sima figuran como inciertos tras no disputar la última jornada por decisión técnica, aunque Pedro Martínez cuenta, a priori, con su plantilla al completo. El Bayern presenta, además, un marcado acento 'taronja', con Svetislav Pesic al frente del banquillo y con jugadores con pasado en el club como Vladimir Lucic, Stefan Jovic y la reciente incorporación de Neno Dimitrijevic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BAYERN DE MÚNICH: Rathan-Mayes, Hollatz, Mike, Lucic y McCormack --posible quinteto inicial--; Dimitrijevic, Da Silva, Giffey, Voigtmann, Jovic, Kratzer, Jessup y Gabriel.

VALENCIA BASKET: Badio, Montero, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, De Larrea, Key, Moore, Thompson y Costello.

--ÁRBITROS: Pukl, Dragojevic y Balak.

--PABELLÓN: SAP Garden.

--HORA: 20.30/Movistar+ Deportes.