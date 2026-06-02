EL base dominicano Jean Montero durante un partido del Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Valencia Basket mide el sueño de Bilbao Basket

'Taronjas' y 'Hombres de Negro' abren en el Roig Arena su eliminatoria del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket comenzará este miércoles en el Roig Arena (19.00 horas) su andadura en el 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2025-2026, con un duelo de cuartos de final en el que se perfila como favorito ante un soñador Surne Bilbao Basket que intentará hacer lo más larga posible la eliminatoria.

El conjunto 'taronja' llega a esta siempre peligrosa serie al mejor de tres encuentros con la ventaja de tener el 'factor cancha', pero esperando no tener que regresar a su pabellón ante un rival animado por volver a estar en unas eliminatorias por el título de la competición doméstica por primera vez desde el año 2015.

Y, precisamente, en aquella temporada 14-15, los Hombres de Negro se enfrentaron al equipo valenciano también en los cuartos final, aunque con el bilbaino teniendo una ventaja de campo que no le valió porque perdió el choque inicial y el definitivo tercero por un ajustado 70-71. Esa eliminatoria sirvió de revancha también para el Valencia Basket por la vivida en cuartos de 2011, perdida por 2-0.

Ahora, el favoritismo recae seguramente sobre los hombros del equipo de Pedro Martínez, que no se fía para nada del Surne Bilbao Basket ni de su entrenador, Jaume Ponsarnau, del que se ha deshecho en elogios por haber metido al conjunto vasco entre los ocho mejores. De todos modos, los últimos cuatro duelos han sido 'taronjas', entre ellos los dos de esta temporada, uno saldado con un demoledor 72-116 en Miribilla y un más ajustado 88-83 en el Roig Arena y tan sólo hace un par de semanas.

El Bilbao Basket tratará de volver a acercarse a esas prestaciones ante uno de los mejores ataques de Europa, que se ha recuperado de la derrota en la 'Final a Cuatro' de la Euroliga ante el Real Madrid, con tres victorias seguidas apoyado en ese frenético baloncesto ofensivo, la última de forma muy clara en una plaza de nivel como el Palau Blaugrana, donde arrolló al Barça por 77-102 para asegurarse la segunda plaza y el 'factor cancha' al menos hasta la final.

El equipo que entrena Jaume Ponsarnau, campeón este año por segundo año consecutivo de la FIBA Europe Cup, también llega con buenas sensaciones a estos 'playoffs' tras aguantar la presión y ganar cuatro de sus últimos seis partidos, entre ellos a rivales como el Real Madrid o La Laguna Tenerife, para alargar una buena temporada.

El Surne Bilbao Basket tendrá que esmerarse en frenar a Jean Montero, punta de lanza del dinámico baloncesto de los de Pedro Martínez y que anda 'tocado' en un hombro tras un golpe en el último partido, y en tratar de plantar cara en la batalla reboteadora, donde fue arrollado en las dos derrotas de esta campaña, para tener opciones, además de tener a su mejor nivel a piezas claves como Justin Jaworski, Darrun Hilliard y Tryggvi Hlinason. Los locales tienen las bajas de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, y a Nate Reuvers recién salido de una enfermedad.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial-- Montero, Reuvers, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués y Cárdenas.

SURNE BILBAO BASKET: Normantas, Frey, Hilliard, Petrasek y Hlinason --posible quinteto inicial-- Pantzar, Jaworski, Bagayoko, Krampelj, Lazarovic, Sylla y Font.

--ÁRBITROS: Aliaga, Araña y Oyón.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 19.00/DAZN.