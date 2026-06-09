Valencia Basket y 'Penya' abren una semifinal inesperada en el Roig Arena

Archivo - Jugada del partido de cuartos de final entre Valencia Basket y Asisa Joventut en la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026, en el Roig Arena - ACB PHOTO / MARIANO POZO - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Asisa Joventut abren este miércoles (20.00 horas) en el Roig Arena una de las semifinales más atractivas e inesperadas de los últimos años en la Liga Endesa, una serie al mejor de cinco partidos que enfrentará al segundo clasificado contra el sexto, aunque la diferencia clasificatoria apenas refleja el excelente momento de forma con el que ambos conjuntos aterrizan en estas 'semis'.

El Valencia Basket de Pedro Martínez tiene el factor cancha tras cerrar la Liga Regular con un balance de 25 victorias y 9 derrotas, mientras que la 'Penya' intentará prolongar su papel de 'matagigantes' tras superar al Kosner Baskonia por 1-2 en una eliminatoria en la que logró asaltar el Buesa Arena para sellar el pase a esta fase.

Los 'taronja', que jugarán los dos primeros duelos en casa, llegan tras resolver por la vía rápida sus cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket. Necesitaron eso sí una remontada en el primer encuentro disputado en el Roig Arena, pero mostraron posteriormente su versión más sólida para dominar con claridad en Miribilla y cerrar el cruce por 0-2.

Los de Pedro Martínez continúan así una temporada histórica en la que ya alcanzaron su primera Final Four de la Euroliga y en la que buscan regresar a la final liguera por segundo año consecutivo. La profundidad de plantilla vuelve a ser una de las grandes armas del equipo valenciano, pero Jean Montero se ha consolidado como la referencia ofensiva del equipo durante buena parte del curso, acompañado por la versatilidad de Kameron Taylor, la energía de Jaime Pradilla y el crecimiento constante de jugadores como Brancou Badio, Nate Reuvers o Neal Sako.

Además, el conjunto 'taronja' presenta números que explican por sí solos su candidatura al título. Ha sido el equipo más anotador de la competición, con más de 94 puntos por encuentro, y uno de los conjuntos más eficientes tanto en ataque como en defensa. La capacidad para correr, compartir el balón y castigar desde múltiples posiciones convierte al Valencia Basket en uno de los rivales más difíciles de descifrar y, sin duda, en aspirantes al título.

Sin embargo, el Asisa Joventut aterriza en Valencia con la moral disparada y con la sensación de haber recuperado definitivamente el estatus competitivo que siempre ha acompañado al histórico club verdinegro. Los de Dani Miret protagonizaron una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al eliminar al Kosner Baskonia, vigente campeón de Copa del Rey, con el factor cancha en contra y hacerlo además en una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa.

La figura de Ricky Rubio emerge como el gran símbolo de esta resurrección verdinegra. El base catalán lideró el triunfo definitivo en Vitoria con una actuación magistral y se ha convertido en el faro de un equipo que juega a su ritmo y que ha encontrado en su experiencia una guía imprescindible para afrontar los momentos decisivos. Junto a él sobresale Cameron Hunt, máximo anotador verdinegro y auténtica pesadilla para las defensas rivales, especialmente para la valenciana, contra la que ha firmado actuaciones sobresalientes durante toda la temporada.

El escolta estadounidense ha sido el máximo anotador de la 'Penya' en los tres enfrentamientos ante Valencia Basket de este curso (se cruzaron en la Copa del Roig Arena, con triunfo 'taronja') y se presenta como uno de los grandes focos de atención de la serie. También han elevado sus prestaciones en las últimas semanas jugadores veteranos como Adam Hanga o Jabari Parker, mientras que Simon Birgander ha dado un paso al frente en la pintura para compensar la ausencia de Ante Tomic, baja hasta final de temporada. Aunque la incorporación de Yannis Morin también ha contribuido a reforzar la rotación interior.

La semifinal presenta un interesante choque de estilos. Valencia Basket es el equipo que más anota de la Liga Endesa, pero enfrente tendrá a una de las mejores defensas del campeonato. Ambos conjuntos han sido los más eficientes atrás durante toda la temporada, dominando además aspectos fundamentales como el rebote defensivo o el cuidado del balón. La eliminatoria apunta así a una batalla táctica de primer nivel entre dos equipos capaces de adaptarse a ritmos muy distintos.

Una de las claves estará precisamente en el control del tiempo del partido. El Joventut consiguió ralentizar notablemente la serie frente al Baskonia y convertir cada posesión en una pequeña batalla. Valencia, por el contrario, se siente especialmente cómodo cuando puede correr, castigar en transición y aprovechar la profundidad de su rotación para mantener una intensidad constante durante los cuarenta minutos.

Los precedentes de la temporada favorecen ligeramente al equipo valenciano. Ambos conjuntos se han enfrentado ya en tres ocasiones, con dos triunfos para Valencia y uno para la 'Penya'. Los valencianos se impusieron en el Roig Arena durante la Liga Regular y también en los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que los catalanes lograron llevarse el duelo disputado en el Olímpic de Badalona. Ninguno de los tres encuentros, sin embargo, dejó una sensación clara de superioridad.

La historia reciente también sonríe al Valencia Basket cuando ejerce como local, porque los 'taronja' han ganado los cinco últimos partidos disputados en casa ante el Joventut y dominan ampliamente el balance histórico de enfrentamientos ligueros en territorio valenciano. Aun así, los verdinegros han demostrado durante las últimas semanas que son capaces de competir y ganar en escenarios de máxima exigencia.

Será además una serie con cierto aroma histórico. Es la undécima semifinal de Liga Endesa para los 'taronja', que buscan alcanzar su cuarta final. El Joventut, por su parte, vuelve a esta ronda tres años después y persigue una presencia en la final que se le resiste desde hace décadas. Curiosamente, ambos clubes apenas cuentan con un precedente en el 'Playoff' de la acb, una eliminatoria de cuartos de final en la temporada 2002-03 que cayó del lado valenciano.

Pedro Martínez quiso rebajar cualquier favoritismo en la víspera al recordar que varios equipos con ventaja de campo ya han quedado eliminados en estos 'Playoffs' y destacó el extraordinario nivel mostrado por el Joventut ante Baskonia. Dani Miret, por su parte, se mostró convencido en la previa de las posibilidades de su equipo y aseguró que la clasificación para semifinales no es fruto de la casualidad, sino del crecimiento de un grupo que cree firmemente en sus opciones.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial-- Montero, Reuvers, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués y Cárdenas.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Birgander y Hanga.

--ÁRBITROS: Sin determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+ y DAZN.