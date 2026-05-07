Valencia Basket y Perfumerías Avenida mandan en la ida de semifinales de la LF Endesa

Raquel Carrera, durante un partido con el Valencia Basket. - VALENCIA BASKET / MIGUEL ÁNGEL POLO

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha derrotado este jueves en casa por un estrecho 67-66 al Spar Girona y el Perfumerías Avenida ha vencido por otro corto 69-67 al Casademont Zaragoza en las respectivas idas de semifinales en la Liga Femenina Endesa, cuyo desenlace con las vueltas se vivirá el próximo domingo.

En el Roig Arena de Valencia, las locales empezaron a remolque tras su irregular primer cuarto (14-20), pero recuperaron terreno durante el segundo acto y mantuvieron el pulso a su adversario en el tercero. De hecho, en el cuarto periodo cogieron distancia (65-55) gracias sobre todo a la labor de Elena Buenavida y de Leo Fiebich de cara al aro.

No obstante, tiró del carro gerundense Mariam Coulibaly junto a Laura Cornelius y Carolina Guerrero para apretar el marcador en los instantes finales, llegando a ponerse por encima hasta que Leticia Romero devolvió la ventaja al equipo 'taronja' con la canasta definitiva para vencer.

Desarrollo parecido tuvo el encuentro en Salamanca, donde el conjunto local también se sobrepuso a un inicio discreto y luego estableció poco a poco su dominio en el marcador, pero sin alejarse por completo pese al buen hacer ofensivo de Iyana Martín. El 60-50 que se vio al comienzo del cuarto periodo auguraba más tranquilidad al Perfumería, pero no fue así.

Guiado por Mariona Ortiz y por Veronika Vorackova en la anotación, el Zaragoza limó su desventaja e incluso empató el tanteador quedando muy poco tiempo por agotar en el reloj general gracias a un triple de Merrit Hempe. Sin embargo, Iyana Martín prácticamente sobre la bocina encestó de tiro en suspensión la canasta del triunfo para el equipo salmantino.