El Valencia Basket quiere más en El Pireo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket intentará dar continuidad a su gran momento en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en una salida siempre difícil este martes (20.15 horas) al Pabellón de la Paz y la Amistad donde le espera el Olympiacos griego, uno de los 'pesos pesados' de la competición.

El equipo 'taronja' está siendo una de las revelaciones en este igualado inicio de la Euroliga y está situado en la segunda posición de la clasificación con un óptimo balance de 10-5, a un triunfo del líder, el Hapoel Tel Aviv israelí, gracias a haber encadenado con victoria sus últimos cuatro encuentros ante el Estrella Roja serbio, el Bayern Múnich alemán, el Panathinaikos griego y el Anadolu Efes turco.

Una declaración de intenciones sobre sus ambiciones este año en la máxima competición europea, donde está brillando apoyado en su atractivo baloncesto ofensivo que tendrá un buen examen ante el Olympiacos, siempre un rival de buen tono defensivo, pero que esta temporada no parece todavía del todo fino que en años anteriores como demuestra su 8-6 de balance, aún con un choque menos tras la suspensión de su duelo ante el Fenerbahce turco, y le tiene décimo.

El Valencia Basket puede presumir de ser actualmente uno de los equipos más entonados de esta Fase Regular, con una racha de ocho victorias y dos derrotas en sus últimos diez encuentros antes de tener que afrontar una doble jornada lejos de su fortín del Roig Arena, la siguiente ante el Maccabi Tel Aviv israelí, y antes de cerrar la primera vuelta con dos choques seguidos como local ante el Kosner Baskonia y el Partizán serbio.

El conjunto que entrena Pedro Martínez, que sólo tiene la baja del alero Xabi López-Arostegui, llega a este encuentro con algo de descanso después de que la borrasca 'Emilia' provocase la suspensión de su encuentro del fin de semana en la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza, un pequeño descanso antes de medirse a un Olympiacos que no se le ha dado mal a domicilio ya que ha asaltado el Pabellón de la Paz y la Amistad en sus últimas tres visitas, algo al alcance de pocos.

El equipo que dirige Georgios Bartzokas ha ganado sus últimos cuatro choques europeos como local, pero llega menos animado que los 'taronja' a este duelo después de caer en sus dos últimos partidos, ambos a domicilio, ante el Estrella Roja (91-80) y el Barça (98-85), en los que no fue capaz de dar un buen tono defensivo que tendrá que elevar ante uno de los ataques más explosivos de la Euroliga y con cinco jugadores promediando dobles dígitos de anotación.

Olympiacos no está tampoco mal a nivel ofensivo, con más de 86 puntos por encuentro, aunque está echando algo en falta de una mejor versión de una de sus estrellas, el alero francés Evan Fournier. Sí sigue a su nivel el ala-pívot Alexander Vezenkov (17,4 puntos y 7,1 rebotes de media), bien secundado por el alero greco-estadounidense Tyler Dorsey (17,9 puntos) y el pívot serbio Nikola Milutinov (10,9 y 7,6). Moustapha Fall, Keenan Evans, Shaquielle McKissic y Tyson Ward son bajas en un equipo donde todavía no ha debutado el base Monte Morris, con mucha experiencia en la NBA.

"Sabemos que es un equipo que juega muy en equipo, en generar a raíz de su movimiento de balón y va a ser un partido difícil en una pista muy difícil. Sus interiores están a un gran nivel y vamos a intentar pararlos e intentar controlar el rebote para también poder tener luego nuestro ritmo en ataque. Tenemos que intentar hacer nuestro juego y a partir de ahí disfrutar y pelear hasta el final", advirtió Jaime Pradilla en declaraciones facilitadas por su club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup, Fournier, Dorsey, Vezenkov y Milutinov --posible quinteto inicial-- Ntilikina, Papanikolau, Lee, Hall, Peters, Larentzakis y Morris.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; Montero, Puerto, De Larrea, Moore, Sako, Costello, Sima, Iroegbu y Nogués.

--ÁRBITROS: Pukl, Kardum y Balak.

--PABELLÓN: La Paz y la Amistad.

--HORA: 20.15/#Vamos.