El Valencia Basket quiere el récord ante un Bayern fuerte a domicilio

TJ Shorts, del Valencia Basket, en una acción de juego durante el partido de la Fase Regular de la Euroliga contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves (20.30 horas) al FC Bayern Munich en el Roig Arena en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga, en un encuentro en el que los locales volverán a contar con el apoyo de su público 16 días después con la opción de firmar el mejor arranque de su historia en la máxima competición continental (8-3), mientras que los alemanes aspiran a dar un nuevo golpe a domicilio tras una exitosa racha de salidas.

Los 'taronja' son terceros con un balance de 7-3 tras encadenar tres victorias consecutivas como visitante al cierre de un exigente 'tour' fuera de casa. De nuevo en el Roig Arena, establecerán un nuevo récord del club en la Euroliga, tras igualar el mejor registro de la campaña 2020-21, si ganan a los alemanes. Curiosamente, en aquel curso fue precisamente un rival alemán, el ALBA Berlín, el que impidió alcanzar el octavo triunfo con una victoria en territorio valenciano por 92-100.

Para certificar ese paso al frente, los de Xavi Albert deberán sostener el buen momento de un bloque que ha ganado siete de sus últimos ocho partidos, apoyándose en el impacto de TJ Shorts --cuarto anotador del torneo con 16,9 puntos y segundo máximo asistente con 5,6 pases de gol por duelo-- y en la racha de Armoni Brooks, que acumula 39 partidos seguidos anotando al menos un triple.

Sin embargo, el cuadro 'taronja' tendrá que sobreponerse de nuevo a los problemas de efectivos en el juego interior por las bajas confirmadas de Nikola Mirotic, ausente por unas molestias en el aductor izquierdo, y de Nate Reuvers, con una dolencia en el pie izquierdo, aunque recupera a Mo Gueye tras perderse los últimos tres compromisos por problemas en el pie derecho.

En la previa del encuentro, Xavi Albert subrayó la importancia de regresar al calor de su pabellón tras dos semanas de gran carga física. "Tenemos muchas ganas de volver a casa, porque es un elemento clave para sacar los partidos adelante. Ha habido mucho viaje y hay ganas de reencontrarse con nuestra gente", afirmó el técnico, que receló de la 17ª plaza del rival (3-7).

Enfrente estará un FC Bayern Múnich entrenado por Anton Gavel que llega, pese a vivir en la zona baja de la tabla, al alza tras haber ganado tres de sus seis choques como visitante en la competición --en casa del Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes y LDLC ASVEL Villeurbanne (95-99)--. El conjunto bávaro destaca por su eficacia ofensiva, situándose como el quinto mejor equipo de la Euroliga en porcentaje de tiro de dos (57,5%) con tres jugadores en el 'top 15' de esta faceta: Oscar da Silva (segundo con un 86,7%), Vladimir Lucic (76%) y Miles Norris (72,2%).

La gran amenaza anotadora del equipo alemán parte desde el banquillo con Duane Washington (15,2 puntos por partido), noveno en triples convertidos por encuentro (2,4) con un 45,2% de acierto. Junto a Andreas Obst (2,2 triples y 43,1%), conforma la única dupla de la Euroliga capaz de promediar más de dos aciertos lejanos con más del 43% de eficacia. Además, la plantilla muniquesa llega con todas sus piezas disponibles tras la salida de Kamar Baldwin y habiendo rotado a hombres clave como Jokubaitis, Obst y el extaronja Lucic en su último triunfo liguero en Wurzburg.

El histórico de enfrentamientos en suelo valenciano favorece de forma absoluta al Valencia Basket, que ha salido victorioso en las seis visitas previas del conjunto germano en competición oficial, la última de ellas con un contundente 90-64. No obstante, los visitantes pondrán a prueba la solidez taronja amparada en la dirección de Rokas Jokubaitis y el poderío interior de Austin Wiley (6,1 rebotes y 1,3 tapones) para intentar asaltar por primera vez el feudo 'taronja', donde el Valencia Basket quiere firmar el mejor arranque de su historia en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Taylor, Puerto, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Brooks, Gueye, Corbalán, Marí y Rivero.

FC BAYERN MÚNICH: Jokubaitis, Obst, Beauchamp, Norris y Wiley --posible quinteto inicial--; Da Silva, Washington, Giffey, Voigtmann, Jensen, Jessup, Lucic, Hollatz y Thiemann.

--ÁRBITROS: Emin Mogulkoc, Gytis Vilius y Joseph Bissang.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.