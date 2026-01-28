El Valencia Basket recupera el Roig Arena ante el imprevisible Maccabi

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket intentará volver a la senda de la victoria para poder retornar al 'Top 6' en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la visita este jueves (20.45 horas) al Roig Arena del Maccabi Tel Aviv, un rival imprevisible, pero peligroso sobre todo por su capacidad ofensiva.

El conjunto 'taronja' está atravesando su momento seguramente menos regular de la temporada, principalmente en la máxima competición continental, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos y sufriendo algo más cuando sale de su feudo como se pudo comprobar la semana pasada al caer en Múnich ante el Bayern alemán por 93-89.

Ahora, de retorno al Roig Arena, y con la buena noticia de que podrá contar con el apoyo de sus abonados y no jugar sin público como le sucedió ante el Hapoel israelí o al Barça y al Real Madrid recientemente ante el Maccabi, tratará de sumar ante el conjunto macabeo su decimosexto triunfo y volver al apretado 'Top 6' de la clasificación antes de tener que afrontar dos salidas seguidas al Anadolu Efes turco y el Hapoel.

Para ello seguramente necesitará recuperar fortaleza atrás ya que en sus últimos cinco encuentros no ha conseguido bajar a sus rivales de los 80 puntos y enfrente va a tener a un rival que promedia más de 88 por encuentro lo que le convierte en el cuarto mejor ataque de la competición. Además, en la primera vuelta, el hexacampeón de Europa salió vencedor por un ajustado 85-82, aunque en este caso tendrá la sensible baja de Lonnie Walker IV.

El base estadounidense, seguramente su mejor jugador y anotador, arrastra problemas de hombro y no podrá estar en el Roig Arena, lo que mermará las opciones de un Maccabi que ha perdido en sus últimas cuatro salidas (Olympiacos, Real Madrid, Barça y Bayern), pero que viene de ganar al Panathinaikos griego por 75-71, una demostración de que es capaz de lo mejor y, como se ha visto en otras ocasiones, de lo peor.

El conjunto que entrena Oded Kattash, que también tendrá la baja de John Dibartolomeo y Zach Hankins, basará sus opciones en sus otros dos 'bajitos', los bases Iffe Lundberg y Tamir Blatt, el siempre competente Roman Sorkin y Jaylen Hoard, su jugador más valorado, aunque sobre todo, como segunda peor defensa de la Euroliga con casi 91 puntos encajados por choque, deberá esmerarse para neutralizar el alegre juego ofensivo 'taronja' y poder tener opciones de un triunfo que le acerque a un 'Top 10' aún a cuatro de distancia.

El partido será especial para el técnico Pedro Martínez, que se convertirá, con 86 (25 en la Euroliga y 61 en la Eurocup), en el entrenador del Valencia Basket con más dirigidos en competiciones europeos, desempatando con los 85 de Jaume Ponsarnau. Habrá un recuerdo también para Brad Branson, exjugador 'taronja' entre 1988 y 1994 fallecido el martes a los 67 años antes de un partido con la baja de última hora de Matt Costello por molestias en la rodilla izquierda.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; López-Arostegui, Reuvers, Key, Montero, Moore, Thompson, y De Larrea.

MACCABI TEL AVIV: Lundberg, Clark III, Rayman, Hoard y Sorkin --posible quinteto inicial-- Blatt, Santos, Lavi, Brisset, Leaf y Dowtin Jr.

--ÁRBITROS: Nedovic, Sukys y Cici.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.45/Movistar+ Deportes.